FOX Tv'den Fatih Portakal'a büyük şok!

Yahudi fonuyla Türkiye'de muhalefet yapan FOX Tv, Fatih Portakal'a sansür uyguladı.

YouTube kanalı açtığını sosyal medyadan duyuran Fatih Portakal, yaptığı duyuruda ''Artık Youtube'dayım. Sürprizlere hazır olun' başlığıyla videosunu paylaştı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Portakal, "Bugün güzel bir şey yapabilirsiniz. youtube kanalıma katılabilisiniz. Ya da bildiğinizi yapabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

FOX izin vermedi

Ancak FOX Tv, Fatih Portakal'ın YouTube kanalında paylaşım yapmasına izin vermedi.

Sosyal medyadan konu ile ilgili bir duyuru yapan Portakal şu ifadeleri kullandı;

''YouTube kanalımı açtığım gün kapatmak değil, kullanmamak mecburiyetindeyim. Hayatin içinden bilgilendirme amaçlı bir mecra olacağını planlamıştım. Şirket kurallari gereği yapamayacağım bildirildi. Kural kuraldır. Bugün olamasa da gelecekte yaparım. Bilgilendirmek istedim. Ve bu yüzden önceden attığım 2 adet bilgilendirme twitini kaldırıyorum.''