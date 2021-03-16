FOX TV’deki küvet sahnesi de kurtaramadı! Sen Çal Kapımı dizisine halk tokadı

Sürekli rezil ve ahlaksız sahneleri ile Türk aile yapısına savaş açarak gündeme gelen rezil dizi, önceki bölümlerindeki çırılçıplak küvete girme sahnesi ile tepkilerin doruk noktasına ulaşmasına sebep olmuştu.

Hande Erçel ve Kerem Bursin’in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisi Cumartesi akşamları bir türlü istenilen reytinge ulaşamayınca kredisini tüketti.

Final kararı sevindirdi

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bursin’in yer aldığı 'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin kanal tarafından bitirilmesi için karar alındı.

Reytingleri düşen komedi dizisi olduğu belirtilen rezil dizi Sen Çal Kapımı'nın senaryosu değiştirilse de dizi izleyici nezdinde beklenen karşılığı görmedi. Dizinin yıl sonunda final yapacağı tahmin ediliyor.