Fox Tv'de İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu
Fox TV'den Halk TV'ye giden İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu. Kanalda sabah programlarını artık İlker Karagöz sunacak.
Fox TV'den Halk TV'ye transfer olan İsmail Küçükkaya'nın yerine gelecek isim İlker Karagöz olarak belirlendi.
Yeni yayın döneminde İsmail Küçükkaya, Halk TV'de izleyiciler ile buluşacak.
Küçükkaya, 12 Eylül sabahı itibarıyla Halk TV ekranlarında boy göstermeye başlayacak.
Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programı reyting listelerinin ilk sıralarında yer alırken Fox TV’de "Sabah programını kim sunacak?" sorusu akıllara geldi.
Bunun üzerine harekete geçen Fox Haber yönetimi, İsmail Küçükkaya’nın yerine gelecek ismi belirledi.
Fox TV, sabah haberlerini İlker Karagöz’e emanet etti.
İlker Karagöz, Fox TV’de hafta sonları yayınlanan Çalar Saat programının sunuculuğunu yapıyordu.