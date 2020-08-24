Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine gelecek isim belli oldu!
Uzun süredir tatilden dönmeyen ve istifa ettiği öğrenilen Fatih Portakal'ın yerine gelecek isim açıklandı.
Uzun süredir tatile çıkan ve geri dönmeyen Fatih Portakal'ın Fox TV'den istifa ettiği öğrenilmişti. Fox TV'nin yaptığı açıklamada Fatih Portakal'ın görevinden ayrıldığı açıklanmıştı.
Doğan Şentürk yönetimindeki Fox haberden ayrılan Fatih Portakal'ın yerine gelecek isim ise belli oldu.
Konuyla ilgili paylaşım yapan Candaş Tolga Işık, Fatih Portakal'ın yerine gelen ismi açıkladı.
Sosyal medya hesabından yeni ismi duyuran Candaş Tolga Işık, Fox TV Ana Haber sunuculuğuna Selçuk Tepeli'nin getirildiği öğrenildi.
Selçuk Tepeli, Aktüel Dergisi, Newsweek Dergisi Yayın Yönetmenliği, Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği gibi görevlerde bulunmuştu.