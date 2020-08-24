FOX TV için çok konuşulacak iddia! Fatih Portakal’ın yerine Deniz Zeyrek gelecek
Gündeme bomba gibi düşen istifa kararı sonrası ABD beslemeli FOX TV’nin, Fatih Portakal’ın yerine Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e teklif götürdüğü iddia edildi.
Yaptığı algı haberleriyle ön plana çıkan Fatih Portakal’ın istifa kararından sonra FOX TV’den resmi açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, Portakal'ın görevi bıraktığı ve emekli olduğu bildirildi.
Fatih Portakal’ı ısrarla geri isteyen ABD beslemeli FOX TV istediğini alamayınca farklı bir hamleye imza attı. İddialara göre kanal, Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e teklif götürdü.
Fatih Portakal’ın yerine Deniz Zeyrek iddiasını BEYAZ TV sunucusu Tahir Sarıkaya gündeme getirdi.
Tahir Sarıkaya sosyal medyada açıklamalarda bulundu.
Tahir Sarıkaya'nın paylaşımı şöyle, ''Özel özel özel… Çok sağlam bilgim... Evet Fatih Portakal istifa etti. Deniz Zeyrek'e teklif gitti.. Zeyrek'in teklife yarın cevap vereceğini öğrendim.''