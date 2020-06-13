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Gündem

FOX TV bunu soramadı

Gazeteci Yazar Kenan Kıran, FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Riva Deresi'ni soramadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 17:32:00 -
FOX TV bunu soramadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSKİ'nin maliyetten kaçarak kanalizasyon sularını (atık suları) arıtmadan Riva Deresi'ne akıttığı tespit edildi.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Gazeteci Yazar Kenan Kıran, FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Riva Deresi'ni soramadığını belirtti.

Kıran, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"FOX TV bunu soramadı.. İsmail Küçükkaya; Ekrem İmamoğlu’na Riva Deresi’ne İSKİ’nin kanalizasyon suları (atık sular) akıtmasını ve İSKİ’ye 885 bin 68 lira idari para cezası kesilmesini soramadı.."

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