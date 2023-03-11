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Gündem FOX TV artığı Fatih Portakal Sözcü TV'de Ana Haber'i sunacak
Gündem

FOX TV artığı Fatih Portakal Sözcü TV'de Ana Haber'i sunacak

FOX TV artığı Fatih Portakal, CHP'nin fonladığı Sözcü TV'nin Ana Haber Bültenini sunacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 10:43:00 -
FOX TV artığı Fatih Portakal Sözcü TV'de Ana Haber'i sunacak

Fatih Portokal, algı operatörlüğüne FOX TV'nin ardından Sözcü TV'de devam edecek. 

Portakal'ın, 20 Mart'tan itibaren Sözcü TV'de ana haber bülteni sunacağı iddia edildi. Medyaradar'ın haberine göre; 1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'de Genel Müdürlük koltuğuna Yılmaz Özdil oturmuştu.

Yılmaz Özdil ayrılmıştı

Yılmaz Özdil'in sürpriz ayrılık kararının ardından kanalda peş peşe istifalar gelmişti. Özdil'in istifasının ardından Sözcü TV'nin başına Alişer Delek getirilmişti. İstifalar sonrası yeni transfer çalışmalarına başlayan Sözcü TV yönetimi, geçtiğimiz haziranda FOX Haber'den ayrılan Özgür Çakmakcı'yı Haber Koordinatörü olarak atadı.

Genel Müdür Delek ile el sıkıştı

2020'nin son aylarında FOX TV ekranlarına veda eden ve uzun süredir ekranlardan uzak kalarak inzivaya çekilen sunucu Fatih Portakal, Sözcü TV ile anlaşmaya vardı. Genel Müdür Alişer Delek ile el sıkışan Portakal, Sözcü TV'de ana haber bültenini sunacak. Sözcü TV ile anlaşmaya varan Portakal, 20 Mart'tan itibaren ekranlarda olacak.

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Yorumlar

RAMAZAN YIĞIN

...Kişinin kelamı onun seviyesini gösterir.

Bozkurt

rudaw daha bir güzel yakisir zilletci di kocuma benim
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