Fox TV ahlaksızlık pompalamaya devam ediyor! Reyting uğruna bunu da yaptılar

Gayrimeşru ilişki içinde olduğu bir adam ile çırılçıplak küvete girme sahnesi ile tüm tepkileri üzerine çeken Fox TV’nin Sen Çal Kapımı dizisi ahlaksızlıkta şaşırtmaya devam ediyor.

Son bölümde yaşanan rezil bir olayda ‘pes’ dedirtti. Başka bir adamla evlenen başrol oyuncusu Hande Erçel evlendiği gün gayrimeşru ilişki yaşadığı adamın kollarına atlayarak kutsal evlilik makamını ayaklar altına aldı. Tüm bu gelişmeleri Türk halkının gözüne ısrarla sokmaya çalışan dizi sosyal medyada binlerce tepki ve yorum aldı.

Bu bölümden sonra evli bir kadının, gayrimeşru ilişki yaşadığı adamla yaşadıkları ekranlara getirilerek, toplum ahlakını ayaklar altına alacaklar.

RTÜK’ün bu sahnelere ne tepki vereceği henüz belli olmadı.