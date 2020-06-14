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Gündem

FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın ilginç bir tweeti ortaya çıktı

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, uğradığı şiddet yüzünden kanser olduğunu söyledi. Küçükkaya'nın kendisini "Sen bir öğretmensin" diyerek aşağıladığını söyleyen Demirci, aldatıldığını da belirtti. Ardından Küçükkaya'nın eski bir tweeti ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 21:59:00 -
FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın ilginç bir tweeti ortaya çıktı

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, evliliği boyunca gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddeti tüm detaylarıyla anlattı. Demirci, eski eşininin kendisini "Sen bir öğretmensin ben İsmail Küçükkaya'yım. Farkında değilsin herhalde" diyerek aşağıladığını söyledi. Küçükkaya ile evli kaldığı süre boyunca aldatıldığını da açıklayan Demirci, Küçükkaya'nın suratına yumruk attığını açıkladı. Bir tartışma sırasında Küçükkaya'nın kendisine "Eda inan şu pozisyonum olmasa senin ağzını yüzünü dağıtırdım" dediğini söyleyen Demirci, üçüncü kavgalarında yüzüne yumruk yediğini söyledi.

Demirci'nin açıklamalarının ardından İsmail Küçükkaya'nın eski bir tweeti ortaya çıktı.

Eşine şiddet uygulayan Küçükkaya, 2015 yılında attığı tweette, "Nasıl çözeceğiz bu kadına şiddet sorununu, nasıl çözeceğiz arkadaşlar?" ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Küçükkaya'nın şiddet uyguladığı eski eşi üzüntüden kanser oldu! Kan donduran açıklamalar
İsmail Küçükkaya'nın şiddet uyguladığı eski eşi üzüntüden kanser oldu! Kan donduran açıklamalar

Gündem

İsmail Küçükkaya'nın şiddet uyguladığı eski eşi üzüntüden kanser oldu! Kan donduran açıklamalar

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Yorumlar

ali

:))) sen çozmussun sorunu utanmaz! Allahtan arsivler unutmuyor
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ssseee

..... S.....SIZ ......SIZ ....... MÜPTEZEL ICIMIZDEKI FRANSIZLAR
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