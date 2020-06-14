FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın ilginç bir tweeti ortaya çıktı

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, evliliği boyunca gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddeti tüm detaylarıyla anlattı. Demirci, eski eşininin kendisini "Sen bir öğretmensin ben İsmail Küçükkaya'yım. Farkında değilsin herhalde" diyerek aşağıladığını söyledi. Küçükkaya ile evli kaldığı süre boyunca aldatıldığını da açıklayan Demirci, Küçükkaya'nın suratına yumruk attığını açıkladı. Bir tartışma sırasında Küçükkaya'nın kendisine "Eda inan şu pozisyonum olmasa senin ağzını yüzünü dağıtırdım" dediğini söyleyen Demirci, üçüncü kavgalarında yüzüne yumruk yediğini söyledi.

Demirci'nin açıklamalarının ardından İsmail Küçükkaya'nın eski bir tweeti ortaya çıktı.

Eşine şiddet uygulayan Küçükkaya, 2015 yılında attığı tweette, "Nasıl çözeceğiz bu kadına şiddet sorununu, nasıl çözeceğiz arkadaşlar?" ifadelerini kullanmıştı.