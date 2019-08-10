FOX nankörlüğü! Emekli ikramiyesiyle ilgili akılalmaz haber

ABD merkezli Yahudi sermayesi FOX TV, Türkiye'deki lüzumsuz muhalefetine devam ediyor. AK Parti düşmanlığı yapmak için gerçekleri gizlemeyi, çarpıtmayı ve iftirayı görev addeden FOX, skandal yayınlarıı sürdürüyor. Kurban Bayramı öncesi emeklilere ödenen 1000 TL'yi haber yapan FOX, büyük tepkilere neden olan bir haber yaptı.

"Emeklileri sevindirmedi"

FOX'un savunduğu CHP, vatandaşlar kurban kesmesin diye emekli maaşlarını yatırmazken, bayram öncesi her emekliye 1000 TL ikramiye yatıran AK Parti'yi hedefe alan FOX, emeklilerin ödemeden memnun olmadığını iddia etti.

İşte CHP zihniyeti! Vatandaş kurban kesmesin diye maaşları yatırmadı

Haberde, "Bin liralık ikramiye emeklileri sevindirmedi" ifadesi kullanıldı.

Tepkiler çığ gibi

Bir sosyal medya kullanıcısı, skandal haber hakkında, "Fox haberin iğrençliği" yorumunu yaptı. Bir diğer kullanıcıysa, "Fox provakatorüne göre; Geçmişte 3 kuruşluk emekli maaşını alamayan şükürsüzler, emekli ikramiyesini beğenmiyorlarmış.. Beğenmiyorlarsa almasın nankörler" ifadesini kullandı. Bir sosyal medya kullanıcısıysa, "Fox Tv'ye göre 1.000 TL'lik ikramiye vatandaşı hiç memnun etmemiş! Ne diyelim nankörsünüz" mesajıyla tepkisini dile getirdi.