Fotokapanı görünce öfkelendi! Yavrularıyla gezen ayı kameraya böyle saldırdı
Ormanda rutin kayıt yapan fotokapan bu kez meraklanan bir ayının hedefi oldu. Yavrularıyla dolaşan ayının cihaza yönelip saldırdığı anları böyle görüntülendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, doğadaki yaban hayatını izlemek için kullanılan fotokapanların kaydettiği dikkat çekici bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakanlık, fotokapana saldıran ayının görüntülerini, 'Fotokapanı görünce poz vermek yerine küçük bir tartışmaya girmiş' notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerde; ayının 2 yavrusu ile birlikte gezdiği ve ağaçtaki fotokapanı fark ettikten sonra saldırdığı anlar yer aldı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.