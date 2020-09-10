  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Fotokapana böyle yakalandılar
Yerel

Fotokapana böyle yakalandılar

Antalya'da bir avokado bahçesine dadanan hırsızlık çetesi değeri 32 bin TL olan avokadoları çaldı. Bahçe sahibi, yaşanan hırsızlık sonrası jandarmaya haber verirken kurulan fotokapanla tespit edilen 1'i kadın 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 16:29:00 - 2020-09-10 16:30:13
Fotokapana böyle yakalandılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir avokado bahçesine dadanan hırsızlar, fotokapan sayesinde tespit edilerek kıskıvrak yakalandı.

32 bin TL'lik ürün çaldılar

Alanya'nın İsbatlı Mahallesi'nde avokado yetiştiriciliği yapan İlhami Yetkin, hasatlarının çalınması sonrası jandarmaya haber verdi. Hırsızları yakalamak için harekete geçen jandarma ekipleri hırsızlık yapılan bahçeye fotokapan kurarak hırsızların bir sonraki gelişini bekledi.

Tekrar gelince yakalandılar

Ekiplerin düşündüğü gibi tekrar hırsızlık için aynı bahçeye gelen hırsızlar bu kez kendileri için kurulan fotokapana yakalandı. Şüphelilerin 1'i kadın 4 kişi olduğu tespit edilirken ekipler şüphelileri yakalamak üzere harekete geçti. Yapılan kimlik tespiti sonrası 2 kişi sahilde piknik yaptığı sırada, bir kişi gizlendiği adresinde diğer bir kişi ise yaya olarak gezdiği esnada enselendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail gazetesi: Türkiye bir numara olma yolunda ilerliyor
Dünya

İsrail gazetesi: Türkiye bir numara olma yolunda ilerliyor

İsrail basınından Jerusalem Post gazetesi, Türkiye'nin Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü olma yolunda ilerlediğini yazdı.

Skandal ses kaydı basına sızdı! CNN'in kirli yüzü gözler önüne serildi
Dünya

Skandal ses kaydı basına sızdı! CNN'in kirli yüzü gözler önüne serildi

CNN Başkanı Jeff Zucker'in, 2016 seçimleri öncesinde Donald Trump'ın avukatı Micheal Cohen'i arayarak, kendileri olmadan ABD Başkanı seçilem..
O mesajlara dikkat! Whatsapp'ın çökmesine neden oluyor
Teknoloji

O mesajlara dikkat! Whatsapp'ın çökmesine neden oluyor

WABetaInfo'nun aktardığı bir habere göre, dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta, uygulamanın çökmesine yol aç..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı