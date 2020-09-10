Fotokapana böyle yakalandılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir avokado bahçesine dadanan hırsızlar, fotokapan sayesinde tespit edilerek kıskıvrak yakalandı.

32 bin TL'lik ürün çaldılar

Alanya'nın İsbatlı Mahallesi'nde avokado yetiştiriciliği yapan İlhami Yetkin, hasatlarının çalınması sonrası jandarmaya haber verdi. Hırsızları yakalamak için harekete geçen jandarma ekipleri hırsızlık yapılan bahçeye fotokapan kurarak hırsızların bir sonraki gelişini bekledi.

Tekrar gelince yakalandılar

Ekiplerin düşündüğü gibi tekrar hırsızlık için aynı bahçeye gelen hırsızlar bu kez kendileri için kurulan fotokapana yakalandı. Şüphelilerin 1'i kadın 4 kişi olduğu tespit edilirken ekipler şüphelileri yakalamak üzere harekete geçti. Yapılan kimlik tespiti sonrası 2 kişi sahilde piknik yaptığı sırada, bir kişi gizlendiği adresinde diğer bir kişi ise yaya olarak gezdiği esnada enselendi.