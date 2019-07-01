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Fotokamp Projesi Basına Tanıtıldı

4-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında,Malatya’nın Arapgir ilçesinde, gerçekleştirilecek olan 5.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:35
Fotokamp Projesi Basına Tanıtıldı

4-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında,Malatya’nın Arapgir ilçesinde, gerçekleştirilecek olan 5.Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi bir otelde düzenlenen basın toplantısı ile basına tanıtıldı.


Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD ile Arapgir Belediyesinin organize ettiği Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı, İnönü Üniversitesi, Kemaliye, Divriği, Ağın, Keban ve Arguvan Belediye Başkanlıkları, Malatya Ressamlar Derneği, Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği, Türk Kızılayı Malatya Şubesi, Foto Çarşı ve PEKFEN Okulları tarafından desteklenen Fotokamp projesi ile hem fotoğraf sanatının gelişmesine katkı verilecek hem de fotoğrafçılar desteklenecek.


Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,AK Parti il Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan,Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman,MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan’ın katıldığı proje tanıtım toplantısında konuşan Fotokamp Genel Koordinatörü Mustafa Ertekin, 5 yılın fotoğraf etkinliğinde önemli bir yaş olduğunu vurgulayarak,"İlk adımımız Levent Vadisi oldu.Levent Vadisi’nde gerçekleştirdiğimiz ilk 2 fotokamp etkinliği ile müthiş bir kültürel,sosyal bir yapının olduğunu keşfettik.Akçadağ belediye başkanı Ali Kazgan etkinlik sonrası bize şunu itiraf etti; sayenizde kendi vadimi tanıdım.Bizim etkiliğin özünde yalnızca dışarıdan gelen fotoğrafçıların burayı tanıması yok.Buradaki insanlarında kendi değerlerini tanıyarak buralara sahip çıkması var"dedi


Sıradan bir iş yapmadıklarını belirterek Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi’nin önemine değinen Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu;"Fotoğraf denince başka bir çalışmayı bulduk sahamızda.Sizi iz ve anı değerleri ile geleceğe yansıtacak sözün uçtuğu resmin kaldığı arkasında deklanşöre basanın gönlünün kaldığı kinlendiği,öfkelendiği,sevdiği veya özendiği neyse resme yansıdığı işte aradığım buydu bunu bununla tanıtırım dediği şeyin adıydı resim ve sanat.Bunu fark edebilmek, bunu fark edildikten sonra onun fark edilmesini ve o farkındalığıda geliştirirken de sivil toplum örgütlenmesiyle de kimseye de yük olmadan toplumun bu konudaki yüklerini de almayı hedefleyen bir organizasyon.Biz sıradan bir iş şovmenlik yapmıyoruz.Festivallerimiz 2-3 milyonluk yatırımlar gerektirmiyor.Gelen herkese üç öğün yemek ikram ediyoruz.Gece ateşleri yakıyoruz patateslerle,balıklarla oradaki insanların özgün, bireysel sınırlamalarınyapamadığı kimsenin kimseye hakarete yeltenmeden kendi özelini yaşadığı ortamları hazırlıyoruz ve bununda bütçeleri çok sembolik.Bunu neden söylüyorum; birilerinin kaynağı var gönlü yok,birlerinin gönlü var kaynağı yok.Bizim gölümüzde var kaynağımızda var.Kaynağımız insan kaynağı, Mustafa Ertekin başımızda,MAFSAD arkamızda Ataşehir belediyesi sponsorumuz diğerleri de paydaşlarımız."ifadelerini kullandı


Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi’nin Arapgir’in bir düğünü bir şenliği olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise; " Arapgir’imizkadim bir yerleşim merkezidir.Geçmişte Osmanlı payı tahtına sadrazam ,vezir-i azam yetiştiren bir belde iken bugünde o beldenin üzerinde yaşayan o kadim medeniyetin sorumluğunu üzerinde taşıyan çok değerli belediye başkanımız ve değerli ekibi ile birlikte değerli Arapgirli kardeşlerimiz var. Fotokampın değerlerimizin gün yüzüne çıkması ve yarınlara taşınması açısında önemli bir çalışma olduğunu ifade etmek istiyorum, bu çalışmaların Malatya’mıza ve bütün ilçelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor organizasyonda emeği geçen başta başkanımız olmak üzere herkesi kutluyorum" diye konuştu

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:35
  1. fotoğraf
  2. sanat
  3. kültür

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