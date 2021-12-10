Fotoğraftaki ikiyüzlülüğü bulun! Utanmadan ASELSAN yalanını sürdürüyorlar

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin geçen haftaki grup toplantısında ASELSAN'ın, BAE'ye satılacağı iddiasını gündeme getirmişti. Kılıçdaroğlu, "Buradan Erdoğan’a ve BAE veliaht prensine de söylüyorum. Ordunun HAVELSAN’ına, ROKETSAN’ına ASELSAN’ına el koyarsanız, satarsanız fitil fitil burnunuzdan getiririm." diyerek şov yapmıştı.

'Hiçbir gerçeklik payı taşımamaktadır'

ASELSAN yönetimi, Kılıçdaroğlu'nun ortaya atıp, muhalif medyanın yaydığı yalana ilişkin açıklamada bulunmuştu. ASELSAN tarafından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına şu cevap verilmişti:

"Vatandaşların bağışlarıyla kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın sahip olduğu ASELSAN'ın yurt dışı yatırımcılara satılacağı iddiaları, hiçbir gerçeklik payı taşımamamaktadır. Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır."

Yalanı üreten de gündem de tutan da kedileri ama...

"ASELSAN, BAE'ye satılacak" diyerek bir iddia ortaya atıp, ASELSAN tarafından yalanlanmasına karşın, yalanı gündemde tutmaya çalışan Halk TV, dün akşamki yayınında, utanmadan, "ASELSAN satılacak mı?", "ASELSAN bilmecesi" gibi başlıklar kullandı. Yalanı ortaya atan da, tekrar gündeme getiren de kendileri olan CHP'nin yarı resmi yayın organı, "İddialar gündemden düşmüyor" ifadesini kullanarak akıllara durgunluk verdi.