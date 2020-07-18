Fotoğraflarıyla "Anadolu fotoğrafçılığı"nın yerleşmesine katkı sundu

ANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - Fotoğraf sanatçısı Hamit Yalçın, fotoğrafçıların sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Fotoğrafçılar, Anadolu'nun dört bir yanındaki, doğal alanların veya tarihi eserlerin güzelliklerini yansıtan fotoğraflarla toplumun dikkatini o bölgelere çekebilir, oraların korunması için duyarlılık oluşmasına katkı sağlayabilirler." dedi.

Hayatının 48 yılını fotoğrafçılığa veren, Anadolu'nun dört bir yanını yansıtan fotoğraflarıyla yurt içinde ve dışında yüzlerce sergi açan, Türkiye'nin tanınmış fotoğraf sanatçılarından Hamit Yalçın, bu mesleğe bakış açısını AA muhabirine anlattı.

Fotoğrafa merakının küçük yaşlarda başladığını ve zamanla tutkuya dönüştüğünü söyleyen Yalçın, askerlik görevinin ardından hayatını fotoğrafçılık yaparak kazanmaya karar verdiğini belirtti.

Yalçın, fotoğrafçılığın kendisi için yaşam tarzı olduğunu dile getirerek, "Türk fotoğrafının gelişmesi ve dünyada söz sahibi olması için elimden geldiğince çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. Ustalarımızdan öğrendiklerimi ve tecrübelerimi mümkün olduğunca gençlere aktarıyorum." dedi.

Uzunca bir dönem Anadolu Fotoğraf Dergisi adıyla e-dergi çıkardıklarını kaydeden Yalçın, "Dergide, Türk fotoğrafçılığının 25'e yakın usta ismiyle röportajlarım yayımlandı. Daha sonra kurduğumuz Anadolu Fotoğraf Derneği de Türk fotoğrafçılığına uzun süre hizmet etti." ifadesini kullandı.

- "Genç nesil çok güzel fotoğraflar üretmeye başladı"

Yalçın, fotoğrafçıların ait oldukları coğrafyayı ve kültürü anlatan fotoğraflar çekmesinin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Dijital imkanların gelişmesiyle, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte hem fotoğraf çekenlerin sayısı çoğaldı hem de Anadolu'nun en ücra yerlerinde bile yeni yetişen genç nesil çok güzel fotoğraflar üretmeye başladı. Bu gençlerin önünün açılması için de 'Anadolu fotoğrafçısı' kavramına ihtiyaç vardı. Yaptığımız çalışmalarla, Türkiye'de, 'Anadolu fotoğrafçılığı' kavramını yerleştirdik. 'Anadolu fotoğrafçısı', yaşadığı coğrafyayı en iyi fotoğraflayan, en iyi tanıyan ve yorumlayan fotoğrafçıdır. Herkes, kendi yaşadığı bölgeyi en güzel şekilde çekerse, ülkemizin güzelliklerini dünyaya tanıtmış ve göstermiş oluruz."

- "Eber, Türkiye'nin muhteşem göllerinden biri"

Fotoğrafçılık hayatı boyunca Türkiye'nin güzelliklerini yansıtmak için farklı bölge ve şehirlerde fotoğraflar çektiğini anlatan Yalçın, gittiği yerlerden birinin de Afyonkarahisar'daki Eber Gölü olduğunu söyledi.

Yalçın, kuşların göç yollarının önemli noktalarından biri olan gölü yaklaşık 15 yıldır fotoğrafladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar binlerce fotoğrafını çektiğim gölü kısa bir süre önce tekrar ziyaret ettim. Eber, Türkiye'nin muhteşem göllerinden biri. Göldeki flamingolar ziyaretçilere adeta görsel şölen sunuyor. Oranın fotoğraflarını çekerek hem sanata hem de bu nadide güzelliğin tanıtılmasına katkı sağlıyorsunuz. Bu doğal güzelliklerin gelecek nesillere bozulmadan ulaşması için korunması gerekiyor. İnsanlar da çekilen fotoğrafları gördüğü zaman bunun farkına varıyorlar."

- "Fotoğrafçıların sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekiyor"

Yalçın, fotoğrafçıların, çektikleri fotoğraflarla toplumda sosyal sorumluluk bilinci oluşmasına da katkı sağlayabileceğine dikkati çekerek "Fotoğrafçılar, Anadolu'nun dört bir yanındaki, doğal alanların veya tarihi eserlerin güzelliklerini yansıtan fotoğraflarla toplumun dikkatini o bölgelere çekebilir, oraların korunması için duyarlılık oluşmasına katkı sağlayabilirler. Bu yüzden fotoğrafçıların sosyal sorumluluk bilinciyle de hareket etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Fotoğrafçılığın önde gelen isimlerini yakından izlesinler"

Fotoğrafçılık yapmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Yalçın, şunları kaydetti:

"Günümüzde herkes fotoğraf çekiyor ama fotoğrafı gerçekten seven ve fotoğrafçı olmak isteyenlerin mutlaka temel fotoğrafçılık eğitimi almaları gerekiyor. Kullandıkları makineleri çok iyi tanımaları, makinelerinin özelliklerini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Böylece değişik ortamlarda, değişik ışık koşullarında çok iyi fotoğraf çekebilirler. Diğer taraftan dünyada ve Türkiye'de fotoğrafçılığın önde gelen isimlerini yakından izlesinler, bu isimlerin çektiği fotoğrafları incelesinler. Elbette çok çalışsınlar, bol bol fotoğraf çeksinler, pratik yapsınlar."