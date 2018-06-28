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Fotoğraf tutkunları Afyonkarahisar'da bir araya gelecek

Afyonkarahisar'da bu yıl ilki düzenlenecek Frig Fotofest Festivali ile, yurt genelinden 300'ün üzerinde fotoğraf tutkunu bir araya gelecek.

28 Haziran 2018 Perşembe 16:31
Fotoğraf tutkunları Afyonkarahisar'da bir araya gelecek

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar ve İhsaniye Belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hafta sonu yapılacak festivalin, kentin tanıtımına katkı sağlaması planlanıyor.

Festival kapsamında Cengiz Karlıova, Serkan Turaç ve Burak Şenbak kişisel fotoğraf sergileri açarak söyleşilere katılacak. Ayrıca Kocatepe, Frig Vadisi ve Eber Gölü'nde fotoğraf çekme etkinlikleri düzenlenecek.

Proje Koordinatörü Murat Özçelik, bu yıl ilkini yapacakları festivalin başarılı olacağına inandığını söyledi.

Festivalle ilgili olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Özçelik, "Türkiye'de 30 farklı şehirden 300'ün üzerinde fotoğraf tutkunu Afyonkarahisar'a gelecek. Festivali geleneksel hale getirerek, her yıl yapmayı planlıyoruz" dedi.

Özçelik, Frig Vadisi ve kentin fotoğraf açısından çok zengin bir coğrafya olduğunu belirterek, festivalin Afyonkarahisar'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 16:31
  1. Türkiye
  2. Afyon
  3. İhsaniye
  4. Karlıova
  5. Kocatepe

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