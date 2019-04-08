0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Fotoğraf sanatçısı İsmail Ökke: "Renk anarşistiyim"

Adanalı fotoğraf sanatçısı İsmail Ökke, fotoğraflarda renkleri öne çıkaran akıma poizm ya da renk anarşizmi denildiğini belirterek, “Ben bir renk anarşistiyim” dedi.

08 Nisan 2019 Pazartesi 11:10
Fotoğraf sanatçısı İsmail Ökke: "Renk anarşistiyim"

Adanalı fotoğraf sanatçısı İsmail Ökke, fotoğraflarda renkleri öne çıkaran akıma poizm ya da renk anarşizmi denildiğini belirterek, “Ben bir renk anarşistiyim” dedi.


33 ülkeden 443 yarışmacının 1728 fotoğrafla katıldığı, 12’sinin ödül alığı ve 104’ünün sergilendiği 16. Uluslararası Fotoğraf Yarışmasındaki fotoğraflar arasında bir eseri sergilenen İsmail Ökke, ”İlkokuldan sonra sanat okuluna gittim, bitiremeden vazgeçtim. Ancak sanata çok fazla ilgim vardı. 1962 yılında bir arkadaşım vasıtasıyla Adana Halkevi’nde tiyatroya başladım. 50 yıl gibi uzun zaman tiyatro yaptıktan sonra hem yaşım gereği hem de yapılan işlerin beni tatmin etmemesinden dolayı tiyatroyu bıraktım. Sıkıntıya girince fotoğrafa başladım. Son 11 yıldır Haluk Uygur hoca ile birlikteyim, onun verdiği dersler içerisinde fotoğraf, sanat tarihi, mitoloji gibi fotoğrafın gelişmesini sağlayan atölyelerde dersler aldım ve halen devam ediyorum” dedi.


Ökke, bugüne kadar insanların milyarlarca fotoğraf çektiğini ve bunların sanat değil sadece bakıp çekilen fotoğraflar olduğunu ifade ederek, “Ben ise aldığım eğitimler sonucu çektiklerimin içine duygu ve düşüncelerimi de koyabilmeyi tasarlayan fotoğraflar yapmaya başladım” dedi.


Poizm denilen renk anarşizmini benimsediğini ve öyle yola çıktığını ifade eden İsmail Ökke, “Çektiğim fotoğraflarda renkler çok doygundur, öne çıkmıştır. Fotoğrafın içinde diğer her şeyi yok sayarak renkleri öne çıkarmaya renk anarşizmi denilmektedir. Ben de bir renk anarşistiyim. Şu sergilediğim fotoğrafta kırmızı, sarı, mavi göze batıyor, diğer ögeleri geri plana bırakıyor. Ben bunu kendi duygu ve düşüncelerimi renk ile anlatıyorum. Bu sergilenen fotoğrafımda mavi gözler, o kızın özgür olmasını anlatıyor. Kendi dünyasında ben özgürüm diyen mavi bir saç da var fotoğrafta. Kırmızı renk ise tehlike içinde yaşadığını ve etrafındaki çizgileri de renklerle anlatıyorum. Modelimin gözlerinde ise bir korku var, öndeki çizgilerde bazı engellerle karşılaştığını, arkada çizgilerde ise engelleri geride bırakarak aştığını gösterdim. Arkadaki siyah-beyaz renklerde insana benzeyen heyula gibi bir görüntü var. Asıl korkularının toplamı burada görülüyor. Sonuçta çok renkli, özgür olmayı arzulayan farklı düşünen biridir. Dolayısıyla benim yaptığım fotoğrafların tamamı bu eserdeki gibi renk anarşizmi hakimdir” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 11:10
  1. fotoğraf
  2. sanat
  3. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri belli oldu
    1. İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri..
    2. "Süper Lig rekabetçi ve üst seviyede..
    3. AK Partili meclis üyeleri..
    4. EGM 2019 bekçilik sonuçları ne zaman..
    5. Emniyet müdürünün sazından ezgiler..
    6. İsrail'de seçimi kim kazanırsa..
    7. Çocuk parkı önünde korkunç manzara!..
    8. CHP'den "mazbata" dilekçesi
    9. Mike Pompeo’dan Hafter’e: "Harekatı..
    10. Akıncı Üssü davası
    11. İzmir Dağcılık Kulübü üyeleri..
    12. Uçuş tutkunlarının yeni gözdesi:..
    13. Sinop’tan dünyaya ’mantı’ ihracatı
    14. Okullararası Bocce Grup Müsabakaları..
    15. Temelli söyledi, siyonistler harekete..
    16. Kronik böbrek hastalığı konusunda..
    17. Rus uçakları İdlib'i vurdu! Ölü ve..
    18. Rohingyalı Müslümanlar Malezya..
    19. Melikgazi BESK lideri geçemedi
    20. İzmir'de denizden erkek cesedi çıktı
    21. “Meteorolojik değerlendirmelerde yer..
    22. Körfezde yelkenler fora
    23. Minibüse çarpan motosiklet sürücüsü..
    24. "Özel okulların yüzde 99'u zamda üst..
    25. YSK Başkanı Güven: "Herhangi bir..
    26. Bursa’da Deaş operasyonu
    27. İstanbullu operaseverler sanata doyacak
    28. Beştepe'den kritik Rusya açıklaması
    29. Avşar, Polis Teşkilatının 174. yılını..
    30. (Özel haber) Motta: "Galatasaray..
    Yeni parti kurulacak mı? BBP Lideri Destici'den, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması
    Yeni parti kurulacak mı? BBP Lideri Destici'den, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması
    Yine çocuk kitabı, yine rezalet! Çocukların beynine böyle giriyorlar
    Yine çocuk kitabı, yine rezalet! Çocukların beynine böyle giriyorlar
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    Belediyelere başkanlık sistemi ayarı
    Belediyelere başkanlık sistemi ayarı
    Şaşırtan hamle: Suudi Arabistan'dan ABD'ye tehdit!
    Şaşırtan hamle: Suudi Arabistan'dan ABD'ye tehdit!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    Bağdat Caddesi'nde silahlı saldırı! 1 kişi öldü
    Bağdat Caddesi'nde silahlı saldırı! 1 kişi öldü
    İstanbul Havalimanı, İngiliz basınının gündemine oturdu!
    İstanbul Havalimanı, İngiliz basınının gündemine oturdu!