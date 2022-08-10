Fotoğraf iddialarının ardından cemevinden çok sert açıklama

Cemevlerine yönelik alçak saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçmiş olsun ziyaretinde bulundu, Muharrem iftarına katıldı. Bu kez de cemevlerine yönelik daha alçak bir yalan haber saldırısı başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hüseyin Gazi Cemevi'nde katıldığı Muharrem iftarı öncesi cemevinin yerleşim düzeninin değiştirildiği, Mustafa Kemal, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hz. Ali tasvirlerinin başka duvara taşındığı yalanı ortaya atıldı. Bu yalanlara cemevi yönetiminden sert tepki geldi. Hüseyin Gazi Vakfı Başkanı Ali Ayyıldız, yaptığı açıklamada "Alçakça bir iddia" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın Hüseyin Gazi Cemevi'nde katıldığı Muharrem iftarı sonrasında KRT TV'de, cemevindeki yerleşim düzeni ile ilgili iddialar ortaya atıldı; cemevi duvarında yer alan Hz. Ali, Hacı Bektaş-ı Veli ve Atatürk'ün tablolarının kaldırıldığı öne sürüldü. Erdoğan'ın katıldığı programların yayınlandığı "Erdoğan Dijital Medya" hesabında söz konusu fotoğrafların cemevi duvarında yer aldığı bir görüntü paylaşılınca bu kez de yerlerinin değiştirildiği yalanı ortaya atıldı.

Bütün bu iddialara yalanlama Hüseyin Gazi Vakfı Başkanı Ali Ayyıldız'dan geldi. Söz konusu iddiaların doğru olmadığını ifade eden Ayyıldız şunları söyledi:

"Biz bu vakfın burada 25 yıl hizmet verdiğini, Alevi topluluğunda bunun bir karşılığı olduğunu, kabul gördüğünü ve Alevi örgütü olduğunu izah ettik. Alevi örgütlerinden topladığımız belgeleri İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne sunarak bize 10 yıllığına tahsisini sağladık."

"Burada yaklaşık 6 aylık bir süre geçti ve bir de kış geçirdik. Burası 1400 rakımlı yüksek bir yer. Burada çok ciddi tadilat hasıl oldu. Sırt duvarlarından su aldığı için iç duvarlar da etkilendi. Hazreti Ali ve Atatürk tabloları iç duvarlarda tahrip olmuştu. Hacı Bektaş tablosu ise yağlı boya tablo olduğu için zarar görmeden kurtardık. Daha sonra komple tadilata soktuk. Sonra Hazreti Ali ve Atatürk tablosunu tekrar koyduk. Kurtardığımız Hacı Bektaş-ı Veli tablosuyla beraber tekrar astık. Cemevlerimizde bulunan silsileyi de sıralamasını takip ettirerek hattat bir arkadaşımıza orijinal haliyle yaptırdık. Fotoğraf kaldırma olmadı, tam tersi baş köşemize koyduk. Alçakça bir iddia bu. Mümkün mü birisi gelecek bu resimleri ortadan kaldıracak ve Aleviyim diye ortada gezecek. Kendi toplumumuz içerisinde yüzümüze tükürürler. Tadilatın bir kısmını Kültür Bakanlığı, bir kısmını İçişleri Bakanlığı bir kısmını Mamak Belediyesi, bir kısmını Ankara Valiliği bir kısmını da biz üstlendik. Hâlâ tadilata ihtiyacımız var."

Mamak Belediyesi tarafından cemevine tadilat yapıldığı çeşitli internet sitelerinde yer alan haberlerde görüldü. Bir haberde, "Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ile birlikte Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi'nde Mamak Belediyesi tarafından yürütülen tadilat, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi" denildi.

Alevi Vakıflar Federasyonu İkinci Başkanı Selami Sarıtaş'a yönelik yapılan saldırının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Saldırı sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekip faillerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki kameralar tek tek incelendi. Saldırganların görüntüleri tespit edildi. Gözaltına alınan Ahmet Y. ve Muhittin F.'nin 26 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre dernekte yönetim kurulu üyesi olan Naki D., husumetinden dolayı başkanı darp ettirmek için adam ayarladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ahmet Y, Muhittin F, Murat D. ve Naki D, tutuklandı, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Akşam Gazetesi