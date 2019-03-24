Fotoğraf çektirmek isterken nehre düştü! Edirne'de, fotoğraf çektirmek isterken Meriç Nehri'ne düşen bir kadın çevreden geçen Arif Bahçeci adlı kişi tarafından kurtarıldı.

Edirne'de, arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmek isterken, dengesini kaybedip, Meriç Nehri'ne düşen kadın, suya atlayan Arif Bahçeci tarafından kurtarıldı Olay, öğle saatlerinde, Meriç Nehri kıyısında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf çektirmek isteyen, ismi öğrenilemeyen kadın, dengesini kaybederek, nehre düştü. Sürüklenmeye başlayan kadını suya atlayan Arif Bahçeci çıkardı. DHA'nın haberine göre ihbarla olay gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gezmek için bölgeye geldiğini anlatan Bahçeci, suda sürüklenen kadını görünce düşünmeden nehre atladığını söyledi.

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