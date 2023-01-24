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Yerel Fotoğraf çektirmek isterken canından oldu! Metrelerce yüksekten yere çakıldı
Yerel

Fotoğraf çektirmek isterken canından oldu! Metrelerce yüksekten yere çakıldı

Yalova’nın Altınova ilçesinde fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 21:22:00 -
Fotoğraf çektirmek isterken canından oldu! Metrelerce yüksekten yere çakıldı

Yalova’nın Altınova ilçesinde fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde ikamet eden 33 yaşındaki Samiha Özer, gezmek için Altınova ilçesine bağlı Ayazma köyüne gitti. Doğada dolaştığı sırada kayalıkların üzerine çıkarak cep telefonuyla manzara fotoğrafı çekmek isteyen kadın, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü.

Hayatını kaybetti

 

Kayalıklardan feci şekilde yere çakılan Özer, olay yerine hayatını kaybetti. Özer’in cesedi bölgeye gelen Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla düştüğü alandan çıkarıldı. Özer’in cenazesi otopsi için Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarmanın tahkikatı sürüyor.

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