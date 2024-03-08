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Teknoloji Fotoğraf çekiminde flaş devri kapanacak! Önemli açıklamalar: Yerine 'Star Işığı' gelecek! Uzmanlar keşfetti
Teknoloji

Fotoğraf çekiminde flaş devri kapanacak! Önemli açıklamalar: Yerine 'Star Işığı' gelecek! Uzmanlar keşfetti

Yeniakit Publisher
2024-03-08 18:08:00 - 2024-03-08 18:32:48
Fotoğraf çekiminde flaş devri kapanacak! Önemli açıklamalar: Yerine 'Star Işığı' gelecek! Uzmanlar keşfetti

vivo, #BayBayFlaş diyerek akıllı telefonlarında flaşı uğurluyor. Vivo Star Işığı Portresi özelliği ile bundan böyle flaşın kötü etkilerini ortadan kaldıracak yepyeni bir teknoloji ile geliyor.

Görselliği ön plana alarak kullanıcılara her geçen gün daha kullanışlı bir mobil ve dijital yaşam sunan vivo, fotoğraf ve video çekmeyi seven kullanıcılara oldukça heyecanlandıracak teknolojik bir yeniliğe hazırlanıyor.

Flaş ışığı kullanılarak yapılan geleneksel çekimlerde doğal olmayan pozlar ortaya çıkabiliyor, çekilen görüntülerde yansımalar, keskin gölgeler ve renk dengesizlikleri gibi istenmeyen etkiler oluşabiliyor. Ayrıca, flaşın doğrudan kullanımı poz verenin dikkatini dağıtabildiği gibi portrelerde kırmızı göz etkisi gibi rahatsız edici durumlara da yol açabiliyor.

Bu nedenle vivo, #BayBayFlaş diyerek akıllı telefonlarında flaşı uğurluyor. vivo Star Işığı Portresi özelliği ile bundan böyle flaşın kötü etkilerini ortadan kaldıracak yepyeni bir teknoloji geliyor. Bu teknoloji sayesinde flaşın yüzdeki kötü etkilerinden kurtulacak, özellikle portre çekimlerinde daha doğal, daha canlı detayları yakalayabileceksiniz.

vivo, uzun ve kapsamlı yedi yıllık bir çalışmanın ardından, stüdyo portre fotoğrafçılığında yeni bir çağ başlatıyor. Kendini portreler için en iyi akıllı telefonunu yaratmaya adayan vivo, yedi yıl önce, Star Işığı’nın (Aura Light) ilk tanıtımıyla birlikte, stüdyo portre fotoğrafçılığında uzmanlaşmaya odaklanıyor.

Stüdyo fotoğrafçılığı profesyonel fotoğrafçılar tarafından yapılan bir fotoğrafçılık türü ve çekimlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan birçok temel stüdyo ekipmanları bulunuyor. Stüdyo fotoğrafçılığında en önemli faktör ise ışığın kontrolünü doğru şekilde yapabilmek olduğundan aydınlatma ve ışık kullanımı oldukça önem kazanıyor. Aydınlatmayı bu kadar önemli yapan da fotoğrafta elde edilmek istenen etkiyi ortaya çıkarabilmek için ışık kullanımı. Bu nedenle Kelvinmetre, pozometre, sürekli aydınlatma, flaş aydınlatma gibi birçok ekipmanın kullanılması gerekiyor.
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vivo stüdyo kalitesinde Star Işığı Portresi ile tüm bunları akıllı telefona taşıyarak nihayet vivo V30 ile yedi yıllık çalışmalarını yeni bir seviyeye çıkardı. Bu, bir akıllı telefonda stüdyo düzeyindeki efektlere en yakın olduğumuz nokta. vivo bu akıllı telefonda, stüdyo düzeyindeki ışık ve gölge efektlerini, görüntü netliğini ve atmosferik işlemeyi yeniden oluşturmaya çalıştı, böylece portre fotoğraflarınız her zaman, her yerde stüdyo kalitesinde olabilecek. Özetle yeni vivo V30 ile taşınabilir fotoğraf stüdyonuz artık cebinizde olacak.

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