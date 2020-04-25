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Aktüel

Foseptik çukuruna düşen eşeği kurtarmak için seferber oldular

Bodrum’da, foseptik çukuruna düşen bir eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

2020-04-25 12:59:43 -
Foseptik çukuruna düşen eşeği kurtarmak için seferber oldular

Bodrum’da, foseptik çukuruna düşen bir eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Olay, Kumköy İrmene Mahallesi’nde yaşandı. Muhtarlık binası arkasındaki üstü betonla kapalı foseptik çukuruna, foseptik çekimi için bırakılan boşluktan bir eşeğin düştüğünü gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine bir arazöz ve hızlı müdahale aracı ile geldi. Eşeğin düştüğü boşluktan çıkarılmaması üzerine beton boşluk kırılarak genişletildi. Daha sonra bir vatandaşın iş makinesinin de yardımıyla eşek bulunduğu yerden çıkarılarak, sahibine teslim edildi.

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