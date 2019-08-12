Foseptik borusuna sıkışan köpek yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı

Foseptik borusuna sıkışan köpek yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:17
MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde foseptik borusuna sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Turhan Alakent Caddesi'nde metruk bir binanın foseptik çukurundan havlama sesini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, köpek yavrusunun yerini tespit ettikten sonra duvar ve beton zemini kırarak foseptik borusuna ulaştı.
Boruyu kıran ekipler, köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.
Ekipler, yavru köpeği, tedavi için Manisa Büyükşehir Belediyesi Havyan barınağına götürdü.
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