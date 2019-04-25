Forum Mersin’de bahar konserleri başlıyor
Formun Mersin Alış Veriş Merkezi’nden bahar konserlerinin, 28 Nisan’da Ayşegül Aldinç konseriyle başlayacağı bildirildi.25 Nisan 2019 Perşembe 11:33
Formun Mersin Alış Veriş Merkezi’nden bahar konserlerinin, 28 Nisan’da Ayşegül Aldinç konseriyle başlayacağı bildirildi.
Forum Mersin’den yapılan açıklamada, bu yılki bahar konserlerinin, 28 Nisan Cumartesi günü saat 17.00’de Forum Mersin Sanatçılar Meydanı’nda Ayşegül Aldinç’in muhteşem performansıyla başlayacağı belirtildi.
Türkçe pop müziğin usta yorumcularından Aldinç’in, en sevilen şarkılarını seslendireceği konsere, tüm Mersinliler davet edildi.
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