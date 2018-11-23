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Formula 1'de son durak Abu Dabi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak sezonun 21. yarışıyla noktalanacak

23 Kasım 2018 Cuma 09:57
Formula 1'de son durak Abu Dabi

2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak sezonun 21. yarışıyla sona erecek.

Başkent Abu Dabi'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden yapılacak Abu Dabi Grand Prix'sinin sıralama turu, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 25 Kasım Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Önceki yarışlarda Lewis Hamilton 10, Sebastian Vettel 5, Daniel Ricciardo 2, Max Verstappen 2 ve Kimi Raikkonen bir kez podyumun zirvesine çıkmıştı.

33 yaşındaki Büyük Britanyalı Hamilton, Meksika'da düzenlenen grand prix sonrasında kariyerinin beşinci şampiyonluğunu ilan etmişti.

Formula 1'de Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

 

- Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 383 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 302

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 251

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 237

5. Max Verstappen (Hollanda): 234

 

- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 620 puan

2. Ferrari: 553

3. Red Bull: 392

4. Renault: 114

5. Haas: 90

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 09:57
  1. 2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası
  2. Abu Dabi
  3. Birleşik Arap Emirlikleri

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