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Formula 1'de sıradaki durak Fransa

- Sezonun 8. yarışı Fransa Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 23 Haziran Pazar günü yapılacak

21 Haziran 2019 Cuma 09:10
Formula 1'de sıradaki durak Fransa


İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Fransa'da koşulacak sezonun 8. etabıyla devam edecek.

Fransa'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00, yarış ise 23 Haziran Pazar günü 16.10'da başlayacak.

Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, 2019'daki ilk 7 yarışta da birinciliğe ulaşmıştı.

Formula 1'de Fransa Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 162 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 133

3. Sebastian Vettel (Almanya): 100

4. Max Verstappen (Hollanda): 88

5. Charles Leclerc (Monaco): 72


- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 295 puan

2. Ferrari: 172

3. Red Bull: 124

4. McLaren: 30

5. Renault: 28

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 09:10
  1. FORMULA 1 FRANSA
  2. Mercedes pilotu Lewis Hamilton
  3. yarış

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