Formula 1'de sıradaki durak Fransa - Sezonun 8. yarışı Fransa Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 23 Haziran Pazar günü yapılacak



İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Fransa'da koşulacak sezonun 8. etabıyla devam edecek. Fransa'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00, yarış ise 23 Haziran Pazar günü 16.10'da başlayacak. Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, 2019'daki ilk 7 yarışta da birinciliğe ulaşmıştı. Formula 1'de Fransa Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle: - Pilotlar klasmanı 1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 162 puan 2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 133 3. Sebastian Vettel (Almanya): 100 4. Max Verstappen (Hollanda): 88 5. Charles Leclerc (Monaco): 72

- Takımlar klasmanı 1. Mercedes: 295 puan 2. Ferrari: 172 3. Red Bull: 124 4. McLaren: 30 5. Renault: 28

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