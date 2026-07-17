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Spor Formula 1'de sezonun 10. etabı Spa-Francorchamps Pisti'nde yapılacak
Spor

Formula 1'de sezonun 10. etabı Spa-Francorchamps Pisti'nde yapılacak

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Formula 1'de sezonun 10. etabı Spa-Francorchamps Pisti'nde yapılacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda büyük heyecan sezonun 10. etabı Belçika Grand Prix'sinde Spa-Francorchamps Pisti'nde devam edecek.

Belçika'nın 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde yapılacak yarış, 44 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 17.00'de başlayacak, yarış ise 19 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak.

Bu sezonda şimdiye kadar koşulan yarışlar sonucunda Mercedes pilotu Kimi Antonelli beş galibiyetle zirvede yer alırken, takım arkadaşı George Russell iki, Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ise birer galibiyet elde etti.

Belçika Britanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 179

2. George Russell (Büyük Britanya): 154

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 147

4. Charles Leclerc (Monako): 108

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 97

Takımlar

1. Mercedes: 333

2. Ferrari: 255

3. McLaren: 179

4. Red Bull: 128

5. Alpine: 60

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