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Spor Formula 1 yarışı ne zaman, hangi kanaldan izlenecek?
Spor

Formula 1 yarışı ne zaman, hangi kanaldan izlenecek?

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, Monaco’nun ev sahipliği yapacağı sezonun 5. etabıyla sürecek. Formula 1 yarışının ne zaman yapılacağı ve nereden izleneceği merak ediliyor. Peki, Formula 1 yarışı ne zaman, hangi kanaldan izlenecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-22 16:37:00 -
Formula 1 yarışı ne zaman, hangi kanaldan izlenecek?

Formula 1 yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 yarışı için heyecanla gün sayan seyirciler yarışın saati ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Formula 1 yarışı ne zaman, hangi kanaldan izlenecek?

Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, bugün TSİ 16.00'da başlayacak.

Yarış ise 23 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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