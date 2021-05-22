Formula 1 yarışı ne zaman, hangi kanaldan izlenecek?
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, Monaco’nun ev sahipliği yapacağı sezonun 5. etabıyla sürecek. Formula 1 yarışının ne zaman yapılacağı ve nereden izleneceği merak ediliyor. Peki, Formula 1 yarışı ne zaman, hangi kanaldan izlenecek?
Formula 1 yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 yarışı için heyecanla gün sayan seyirciler yarışın saati ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.
Formula 1 yarışı ne zaman, hangi kanaldan izlenecek?
Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, bugün TSİ 16.00'da başlayacak.
Yarış ise 23 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.
Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.