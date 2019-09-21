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Formula 1 yarışı ne zaman? Formula 1 Dünya Şampiyonası 2019

Formula 1 Dünya Şampiyonası 2019 merak ediliyor. Formula 1 yarışı ne zaman ve hangi kanalda izleneceği merak konusu. Sezonun 15. yarışı Singapur Grand yarışı, ne zaman hangi kanalda olacak? Formula 1 yarışı ne zaman? İşte Formula 1 Dünya Şampiyonası 2019 ilişkin ayrıntılar...

21 Eylül 2019 Cumartesi 23:57
Formula 1 yarışı ne zaman? Formula 1 Dünya Şampiyonası 2019

Formula 1 Dünya Şampiyonası 2019 merak ediliyor. Formula 1 yarışı ne zaman ve hangi kanalda izleneceği merak konusu. Sezonun 15. yarışı Singapur Grand yarışı, ne zaman hangi kanalda olacak? Formula 1 yarışı ne zaman? İşte Formula 1 Dünya Şampiyonası 2019 ilişkin ayrıntılar...

Singapur Grand yarışı, ne zaman hangi kanalda olacak?

Singapur Grand yarışı, 5 bin 63 metrelik Marina Bay Street Pisti'nde 61 tur üzerinden yapılacak. Singapur Grand Prix sıralama turları 21 Eylül'de yapıldı. Yarış ise, yarın (pazar günü) düzenlenecek. Motor sporları arasında een prestijli organizasyon olan Formula 1 Singapur Grand yarışı birçok sporsever tarafından takip edilecek.

Formula 1 hangi kanalda yayınlanacak?

Formula 1 (F1( Singapur Grand Prix'sinde sıralama turları 21 Eylül Cumartesi günü yapıldı. Yarış ise 22 Eylül Pazar günü TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek. Yarış, Spor Smart, Tivibu Spor2, Turkcell TV + Ekstra'dan canlı izlenecek.

Bahreyn, Çin, İspanya, Monako, Kanada, Fransa, Büyük Britanya ve Macaristan'da koşulan yarışlarda Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Avustralya ve Azerbaycan'da Hamilton'un takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, Avusturya ve Almanya'da Red Bull takımının Hollandalı sürücüsü Max Verstappen, son iki yarış Belçika ve İtalya'da ise Ferrari takımının Monakolu genç pilotu Charles Leclerc kazanmıştı.Formula 1'de Singapur Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:- Pilotlar klasmanı1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 284 puan2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 2213. Max Verstappen (Hollanda): 1854. Charles Leclerc (Monaco): 1825. Sebastian Vettel (Almanya): 169- Takımlar klasmanı1. Mercedes: 505 puan2. Ferrari: 3513. Red Bull: 2664. McLaren: 835. Renault: 65

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 23:57
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