  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Formula 1 pilotu Lando Norris koronavirüse yakalandı
Spor

Formula 1 pilotu Lando Norris koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 18:52:53 -
Formula 1 pilotu Lando Norris koronavirüse yakalandı

ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden McLaren'in sürücüsü Lando Norris'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

McLaren takımından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde tatilini sürdüren 21 yaşındaki pilotun koku ve tat alma yetisini kaybetmesinin ardından Kovid-19 testine girdiği ve sonucun pozitif çıktığı belirtildi.

Geçen sezon Avusturya Grand Prix'sini 3. sırada tamamlayarak kariyerinde ilk kez podyuma çıkan Büyük Britanyalı pilot, 14 gün boyunca karantina altında kalmasının ardından takımının antrenman kampına katılacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun, 21 Mart'ta Avustralya Grand Prix'si ile başlaması planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya’ya şok tepki: Topraklarımızı geri verin
Dünya

Rusya’ya şok tepki: Topraklarımızı geri verin

Estonya Meclis Başkanı Henn Põlluaas, Rusya’nın Peskov ve Leningrad Vilayetine ait bazı toprakların ülkelerine devredilmesi gerektiğini söyl..
İslam Memiş'ten olay tahmin! Altın alacaklar dikkat
Ekonomi

İslam Memiş'ten olay tahmin! Altın alacaklar dikkat

2020 yılının büyük bölümünde sert dalgalanmalar yaşayan, rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için piyasa uzmanı İslam Memiş'ten kritik ..
Adana'da kırmızı alarm
Gündem

Adana'da kırmızı alarm

Kurak geçen sonbaharın ardından Adana'da bulunan Kozan Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 42 seviyesine düştü.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay