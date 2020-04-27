  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Formula 1 Fransa GP iptal edildi

Korona virüs salgını sebebiyle daha önce 28 Haziran’a ertelenen Formula 1 Fransa GP’si iptal edildi.

2020-04-27 11:23:43 -
Formula 1 Fransa GP iptal edildi

Korona virüs salgını sebebiyle daha önce 28 Haziran’a ertelenen Formula 1 Fransa GP’si iptal edildi.


F1 Fransa Grand Prix’sinin organizatörleri, korona virüs salgını nedeniyle daha önce 28 Haziran’a ertelenen Fransa GP’nin iptal edildiğini duyurdu.


Yarış 28 Haziran’da Circuit Paul Ricard’da gerçekleşecekti, ancak yetkililer bugün yaptığı açıklamada, Fransız hükümetinin en azından temmuz ortasına kadar tüm önemli olayları yasaklama kararının yanı sıra yürürlükteki seyahat kısıtlamaları ile ilgili sıkıntılardan dolayı organizasyonun gerçekleşmeyeceğini açıkladı.


Fransa GP, salgın nedeniyle iptal edilen veya ertelenen 2020 sezonunun 10. yarışı oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı