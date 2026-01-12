Formül Plastik’in halka arzına büyük ilgi

Plastik boru ve bağlantı elemanları sektöründe 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.’nin halka arzında talep toplama süreci başarıyla tamamlandı. Halka arzda yurtiçi bireysel yatırımcılardan 698.943 başvuru ile tahsisatın 2,1 katı; yüksek talepte bulunan yatırımcılardan 8.754 başvuru ile tahsisatın 49,8 katı; 170 yurtiçi kurumsal yatırımcıdan ise tahsisatın 5,5 katı talep toplandı. Toplamda ise satışa sunulan 40 milyon TL nominal değerli pay için 7,7 katı olmak üzere 308.783.570 TL nominal değerli talep gerçekleşti. Halka arzda 679.834 yurtiçi bireysel yatırımcıya 26 milyon adet, 8.588 yüksek talepte bulunan yatırımcıya 4 milyon adet, 142 yurtiçi kurumsal yatırımcıya da 10 milyon adet olmak üzere toplamda 688.564 yatırımcıya 40 milyon adet payın dağıtımı yapıldı. Formül Plastik halka arzı bu sonuçları ile dağıtım yapılan yatırımcı sayısı bakımından son 15 ayın rekorunu da kırmış oldu.

Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek

İntegral Yatırım ve Ziraat Yatırım’ın liderliğinde oluşturulan konsorsiyum 7-8-9 Ocak’ta pay başına 30,24 TL sabit fiyatla halka arzın toplam büyüklüğü 1.209.600.000 TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 25 oldu. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurtiçi bireysel yatırımlar için yüzde 65, yüksek talepte bulunan yatırımcılar için yüzde 10, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için yüzde 25 olarak gerçekleşti. Katılım endeksine uygun olan Formül Plastik hisselerinin 15 Ocak günü, Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlaması planlanıyor. Şirketin ayrıca her yıl yüzde 20 kar dağıtım taahhüdü bulunuyor.

“Kurumsal kimliğimiz daha da güçlenecek”

Formül Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hot, şirket için önemli bir dönüm noktası olan halka arzı başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Yatırımcıdan gelen bu yoğun ilginin, hem Formül Plastik’e hem de Türkiye ekonomisine olan güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu belirten Hot, “Bize inanan ve güvenen tüm yatırımcılarımıza gönülden teşekkür ediyoruz” dedi. Halka arzın Formül Plastik’in kurulduğu günden bu yana titizlikle oluşturduğu kurumsal kimliğini daha da güçlendireceğini ve sürdürülebilir büyüme yolculuğundaki yatırımlarını destekleyeceğini vurgulayan Hot, “Yolumuza daha şeffaf bir yapıyla devam edeceğiz. Halka açık bir şirket olarak hem ülke ekonomisi hem de yatırımcılarımız ve tüm paydaşlarımız için en yüksek değeri oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Yeni yatırımlarla güçleneceğiz”

1992’de Haydar Şahin tarafından kalıp üretimi ve ticareti amacıyla kurulan ve 1995 yılında plastik boru ve bağlantı elemanları sektörüne adım atan Formül Plastik’in bugün sektörünün öncü ve en çok ihracat gerçekleştiren markalarından biri olduğuna dikkat çeken Ömer Hot, şunları söyledi:

“İkisi Tekirdağ Çerkezköy’deki Veliköy OSB’de, biri yine Tekirdağ Çerkezköy’deki Çerkezköy OSB’de olmak üzere üç ayrı fabrikamızda PPR boru ve ek parçaları, PVC boru ve ek parçaları, PERT boru ile pirinç insert ve bağlantı parçaları üretiyoruz. 10 ayrı renk, 10 boru çapı, dört basınç grubundan oluşan borularımızın yanı sıra binlerce metalli ve metalsiz bağlantı elemanımız ve aksesuar grubumuzla 32 bin ürün çeşidimiz bulunuyor. Formül, Aquapa, Foraqua, Aquaplast ve Aquapipe olmak üzere 5 tescilli markamızla, yurtiçinde 34 ilde 78 adet toptancı bayi ve 10 bine yakın satış noktasına ulaştık. Yurtdışında ise 5 kıtada 90’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Son 3 yılda ihracatın toplam satışlarımız içindeki payı yüzde 55’i aştı. Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarımızla hem üretim kapasitemizi hem yurtdışı satışlarımızı hem de ihracat pazarımızı genişleterek yolumuza daha güçlü adımlarla devam etmekte kararlıyız.”