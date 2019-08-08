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Forma kampanyasına ilk destek Soner Çetin’den

Adana Demirsporlular Derneği’nin (ADS-DER) “Formanın Hakkını Ver” adıyla başlattığı forma kampanyasına ilk destek Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’den geldi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:31
Forma kampanyasına ilk destek Soner Çetin’den

Adana Demirsporlular Derneği’nin (ADS-DER) “Formanın Hakkını Ver” adıyla başlattığı forma kampanyasına ilk destek Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’den geldi. Başkan Soner Çetin, 100 Adana Demirspor forması alarak kampanyaya katıldı. Başkan Çetin, satın aldığı formaları meclis üyelerine hediye etti.


Yeni sezon öncesi Adana Demirspor Kulübü’ne destek olmayı amaçlayan ADS-DER, forma kampanyası başlattı. “Formanın Hakkını Ver” adıyla başlatılan ADS-DER’in kampanyasına ilk destek Başkan Soner Çetin’den geldi. Çetin, satın aldığı formaları, belediye meclis üyelerine hediye ederek, jest yaptı.


Belediye meclisi toplantısı sonrası, ilk olarak siyasi partilerin belediye meclisi grup başkan vekillerine hediye eden Başkan Soner Çetin her zaman Adana takımlarının yanında olduklarını vurguladı. Başkan Soner Çetin ve meclis üyeleri Adana Demirspor formalarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:31
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