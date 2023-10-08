  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Ford'dan Almanya'daki fabrikası için karar!
Otomotiv

Ford'dan Almanya'daki fabrikası için karar!

Yeniakit Publisher
2023-10-08 07:34:00 -
Ford'dan Almanya'daki fabrikası için karar!

Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford, Almanya'nın Saarlouis kentindeki fabrikasının satışı için potansiyel bir yatırımcı ile yürüttüğü görüşmelerin sonuçsuz kaldığını bildirdi.

Ford'dan yapılan açıklamada, ismi belirtilmeyen potansiyel yatırımcı ile Haziran 2023'te bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzalandığı ancak daha sonra müzakerelere devam etmeme kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Ford'un Saarlouis'te gelecekte kurulacak teknoloji merkezi için de temel oluşturabilecek "alternatif bir plan" kapsamında 1000 kişiyi istihdam edeceği hatırlatıldı.

Avrupa fabrikalarında yeniden yapılanma sürecini yöneten Ford, Haziran 2022'de yeni nesil elektrikli aracını Saarlouis'teki fabrikası yerine İspanya'da açtığı tesiste üreteceğini açıklamıştı.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, potansiyel yatırımcıyla yapılan anlaşma, tesisteki yaklaşık 4 bin 500 kişilik istihdamın 2 bin 500 kişilik kısmını güvence altına alacaktı.

Medyada Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin de Ford'un söz konusu fabrikasını satın almak için görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Ford'dan flaş açıklama! "İflas edeceğiz"
Ford'dan flaş açıklama! "İflas edeceğiz"

Gündem

Ford'dan flaş açıklama! "İflas edeceğiz"

Ford greve giden 600 çalışanını işten çıkardı!
Ford greve giden 600 çalışanını işten çıkardı!

Ekonomi

Ford greve giden 600 çalışanını işten çıkardı!

Beşiktaş’ın eski hocası Valerian Ismael, Watford ile küme düşme hattında! Kulüp ise ona güveniyor.
Beşiktaş’ın eski hocası Valerian Ismael, Watford ile küme düşme hattında! Kulüp ise ona güveniyor.

Spor

Beşiktaş’ın eski hocası Valerian Ismael, Watford ile küme düşme hattında! Kulüp ise ona güveniyor.

İcardi Avrupa'ya müziğini dinletti! Old Trafford yangın yeri
İcardi Avrupa'ya müziğini dinletti! Old Trafford yangın yeri

Spor

İcardi Avrupa'ya müziğini dinletti! Old Trafford yangın yeri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23