Ford ve Volkswagen küresel ortaklıklarını duyurdu

ABD’li Ford ve Alman Volkswagen, kamyonet ve minibüs üretimi konusunda anlaştıklarını duyurdu. Şirketler ayrıca ve elektrikli ve otonom araçlar için de işbirliği için yollar aradıklarını açıkladılar.



Ortaklık Ford CEO’Su Jim Hackett ve Volkswagen CEO’su Herbert Diess tarafından yönetilecek.