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Ford Trucks, Rusya'da yeni 3S tesisini hizmete açtı

Ford Trucks, Rusya'nın ağır ticari sektörünün önde gelen şirketlerinden Turbotrucks ile iş birliğine gitti- İş birliği kapsamında ilk 3S tesisini başkent Moskova'da hizmete açan Ford Trucks, böylece Rusya'da büyüme planlarının önemli bir adımını da atmış oldu

04 Mart 2019 Pazartesi 11:21
Ford Trucks, Rusya'da yeni 3S tesisini hizmete açtı

İSTANBUL (AA) - Ford Trucks, Rus şirket Turbotrucks ile gerçekleştirdiği yeni iş birliği anlaşmasının ardından ilk 3S tesisini başkent Moskova'da hizmete açtı.

Ford Otosan'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin Batı Avrupa ülkeleri dahil uluslararası pazarlarda büyümesine devam eden ağır ticari markası Ford Trucks, Rusya'nın ağır ticari sektörünün önde gelen şirketlerinden Turbotrucks ile iş birliğine gitti.

İş birliği kapsamında ilk 3S tesisini başkent Moskova'da hizmete açan Ford Trucks, böylece Rusya'da büyüme planlarının önemli bir adımını da atmış oldu.

Ford Trucks, tesiste müşterilerine kamyon satış, servis ve yedek parça hizmetlerini bir arada sunacak, ayrıca Kaliningrad üretimi "2019 Uluslararası Yılın Kamyonu Ödüllü" yeni Ford Trucks F-MAX de çok yakında Rusya'da müşterilerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Rusya pazarına girmeye ilk kez 2007 yılında karar verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki yakın ekonomik ve sosyal ilişkiler sebebiyle Rusya pazarına girme kararını hiç zorlanmadan aldık. Pazarın büyüklüğü, sahip olduğu potansiyel ve markamızın ürün gamını konumlandırmamız için barındırdığı fırsatlar bu kararımızı daha da kolaylaştırdı. Rusya bugün dünyadaki en büyük 6'ncı ekonomi konumunda, 2-3 yıl içinde ağır ticari pazarının 100 bin adedi aşması bekleniyor. Rusya pazarı, 100 bini aştığında Avrupa dahil en büyük pazar olacak. 2018 Nisan ayından bu yana partnerimiz olan Turbotrucks’ın otomotiv sektöründeki 45 yıllık tecrübesi ile Rusya pazarı özelinde sahip olduğu 25 yılı aşkın deneyim bize burada çok önemli katkılar sundu ve sunmaya devam edecek."

Özellikle yaygın servis ağı ve yedek parça dağıtım ağı ile önemli bir ilerleme sağladıklarını aktaran Haydar Yenigün, "Bugün geldiğimiz noktada, 1 yıldan az bir sürede 9 farklı şehirde müşterilerimize kaliteli servis hizmeti verebilmek ve ihtiyaç duyulan parçaları hızlıca müşterilerin hizmetine sunabilmenin büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Partnerimiz Turbotrucks'ın markamızı Rusya'da en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, yeni tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Rusya özelinde yeni açılışlar ve etkinlikler devam edecek"


Bu yılın Ford Trucks için Rusya özelinde yeni açılışlar ve etkinlikler yılı olacağını ifade eden Yenigün, bu yıl içinde 9'un üzerinde tesisi daha hizmete açmayı planladıklarını bildirdi.

Yenigün şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öte yandan 2014 yılı itibarıyla üretim partnerimiz Avtotor ile Rusya'da yerli üretime geçmiştik. Kaliningrad'daki üretimimizde yeni F-MAX ile çıtayı daha da yükseltiyoruz. Artık Rus müşterilerimiz de bu mükemmel aracı kullanabilecek. 2019 Yılı Uluslararası Yılın Kamyonu Ödüllü Yeni Ford Trucks F-MAX ağır ticari üretiminde geldiğimiz noktanın önemli bir göstergesi.

Ar-Ge faaliyetlerimiz ve güçlü bilgi birikimimiz sayesinde bu mükemmel aracı geliştirdik ve bu prestijli ödülü kazandık. Bu ödül geleceğimiz için bir kilometre taşı ve uluslararası alanda takdir görmek de son derece cesaret verici. Yeni F-MAX, 13 litre hacimli 500 PS güce ve 2500 Nm torka sahip Ecotorq motoruyla, dünya çapında bir oyuncu. Yeni çekicimizle uluslararası taşımacılık sektöründe rekabetin boyutlarını değiştireceğimize eminiz."





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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:21
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