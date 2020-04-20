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Ekonomi

Ford Otomotiv, üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi

Ford Otomotiv, tedarik zincirinde yaşanan problemler sebebiyle Kocaeli fabrikalarındaki üretim faaliyetlerine ara verme süresini 4 Mayıs'a kadar uzattı

2020-04-20 18:32:41 -
Ford Otomotiv, üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi

İSTANBUL (AA) - Ford Otomotiv, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan önlemler kapsamında Kocaeli fabrikalarındaki üretim faaliyetlerine ara verme süresini 4 Mayıs'a kadar uzattığını duyurdu.

Ford Otomotiv'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"3 Nisan 2020 tarihli açıklamamızda, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde tüm fabrikalarımızın 27 Nisan 2020 tarihine kadar kapalı olacağı kamuya açıklanmıştır. Ford Avrupa'nın, koronavirüs salgınının yayılımına paralel olarak Avrupa'da ticaretin kesintiye uğraması ve tedarik zincirinde yaşanan problemler sebebiyle, üretim faaliyetlerine ara vermeyi devam ettirme yönünde aldığı kararlar dikkate alınarak şirketimizin Kocaeli fabrikalarında üretim faaliyetlerine ara verme süresi 4 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Tüm yerleşkelerimizde çalışmalar Kocaeli fabrikalarının 4 Mayıs 2020'de üretime başlayacağı şekilde planlanacaktır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır."

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