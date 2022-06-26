Ford Focus’un fişi çekiliyor

Ford, geçtiğimiz günlerde Mondeo modelinin fişinin çekilmesine ilişkin oldukça önemli bilgiler vermiş ve bu açıklamalardan sonra acaba sıra Focus’a gelir mi soruları sorulmaya başlanmıştı. İşte bir şeyi 40 defa söylersen olur sözü doğru çıktı ve birçok farklı kişi tarafından günlerdir dilden dile dolaşan bu iddialar da gerçeğe dönüştü.

Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley tarafından yapılan açıklamalara göre, ilerleyen süreçte Ford Focus serisine son verileceği kesin. Buna göre otomotiv devi bir anda bu modelin fişini çekmek yerine, kademeli olarak üretim arzının kısılması yoluna gidilecek. Ancak bu süreçte çok uzun yıllara yayılmayacak olup, Ford’a yakın kaynaklara göre 2025 yılından itibaren Ford Focus modeli tamamen tarihin tozlu sayfalarına karışacak.

Bilindiği üzere birçok otomotiv markasının şu sıralar gündemindeki en önemli konu elektrikli araçlar. Bu sektörde rekabet içinde olan isimlerin çok büyük bir kısmı mevcut modellerinin elektrikli versiyonlarını piyasaya sürerken, Ford’un en azından Focus modeli için böyle bir planının olmadığı anlaşılıyor.

Aslında Ford Focus hem Avrupa’da hem de ülkemizde hem en çok tutulan hem de en çok bilinen marka modellerden biri. Ancak kuşkusuz tecrübesiyle otomotiv sektörüne yön veren en büyük isimlerden biri olan Ford’un bu konuda son derece mantıklı bir açıklaması vardır. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bu konuya ilişkin daha net bilgiler servis edilecektir.