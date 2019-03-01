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Forbes Türkiye, en zengin 100 Türk’ü sıraladığı Forbes 100 listesini açıkladı

Forbes Türkiye, en zengin 100 Türk’ü sıraladığı Forbes 100 listesini açıkladı. Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, 100 milyon dolar farkla, son beş yıldır listenin zirvesinde yer alan Murat Ülker’i geride bırakarak Türkiye’nin en zengini oldu. Ilıcak, Forbes 100 tarihinde bu unvanı kazanan altıncı isim. Önceki yıllarda Erol Sabancı, Hüsnü Özyeğin, Mehmet Emin Karamehmet, Ferit Şahenk ve Murat Ülker bu unvanın sahibi olmuştu.

01 Mart 2019 Cuma 09:52
Forbes Türkiye, en zengin 100 Türk’ü sıraladığı Forbes 100 listesini açıkladı

Forbes Türkiye, en zengin 100 Türk’ü sıraladığı Forbes 100 listesini açıkladı. Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, 100 milyon dolar farkla, son beş yıldır listenin zirvesinde yer alan Murat Ülker’i geride bırakarak Türkiye’nin en zengini oldu. Ilıcak, Forbes 100 tarihinde bu unvanı kazanan altıncı isim. Önceki yıllarda Erol Sabancı, Hüsnü Özyeğin, Mehmet Emin Karamehmet, Ferit Şahenk ve Murat Ülker bu unvanın sahibi olmuştu.



Forbes Türkiye, bu yıl 14’üncü kez hazırladığı en zengin 100 Türk listesini açıkladı. 119 kişiden oluşan Forbes 100’ün toplam serveti 99,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl 40’a ulaşan milyarder sayısı ise 11 kişi azalarak 29 olarak kayda geçti. Listede yer alan dolar milyarderleri Forbes Amerika tarafından gelecek hafta açıklanacak küresel milyarderler listesinde de yer alacaklar.



Listenin ilk sırasında 3,8 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer alıyor. Son beş yılın en zengini Murat Ülker’se 3,7 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi. Üçüncülüğü 2,1 milyar dolarlık servetleriyle Hüsnü Özyeğin ve Osman Kibar paylaştı.



Bu yıl 11 isim Forbes 100’de ilk kez yer aldı. Daha önceki yıllarda listeden düşen üç isimse bu yıl geri döndü. Toplam servetten 6,1 milyar dolar pay alan bu isimler arasında geçen yıl hayatını kaybeden Şarık Tara ve Erdoğan Demirören’in varisleri ile 2016’da hayatını kaybeden Mustafa Koç’un iki kızı da yer alıyor. Mustafa Koç’un kızları Esra Koç (22) ve Aylin Koç (18) Koç Grubu şirketlerinde hissedar olan dördüncü kuşaktan ilk üyeler oldu. Koç kardeşler aynı zaman FORBES 100 tarihinin en genç isimleri.



29 dolar milyarderin altısı (Osman Kibar, Melih Abdulhayoğlu, Suat Günsel, Hamdi Ulukaya, Eren-Fatih Özmen) servetini tamamen Türkiye dışında kurup büyüttükleri şirketlerden edinen isimler. Listenin ilk 10’unnda yer alan isimlerin ortak noktalarından biri de Türkiye dışında şirketleri bulunması ve döviz gelirleri bulunması.



Forbes Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Burçak Güven, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Bu yılki listemiz şu ana kadarkilerin en merak edileni oldu. Zira 2018’in ikinci yarısında yaşadığımız döviz dalgalanmaları; bölgede, Avrupa’da ve genel olarak dünyadaki politik ve finansal krizler üst üste eklendiğinde, iş dünyası oldukça türbülanslı bir dönemden geçiyor. Pek çok kişinin ‘listede ciddi düşüş’ beklentisine rağmen acıklı bir tablo, yerle bir olan servetler, büyük batışlar yok. Evet makro rakamlarda yani toplamda geçen yıla göre 21,5 milyar dolar servet düşüşü var ve 119 kişinin 101’nin serveti azaldı. Ancak listenin detayları bize iş dünyasının genel olarak bu zor ortama karşı iyi bir direnç gösterdiğini, sebatla tutunduğunu, kendine yeni iş alanları, pazarlar yaratabildiğini, özetle bu riskleri azaltacak önlemler almayı başardığını ve bu sıkıntılı dönemde yoluna devam edebildiğini gösteriyor" dedi.



Forbes 100 milyarderler

 

Forbes Türkiye’nin açıkladığı forbes 100 listesinde ‘dolar milyarderi’ olarak yer alan 29 isim, Forbes ABD’nin çok yakında açıklayacağı küresel milyarderler listesinde Türkiye’yi temsil edecek.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:52
  1. doğa

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