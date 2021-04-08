Forbes açıkladı! Bill Gates ne yapmaya çalışıyor?

Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin 4’üncü insanı olan Bill Gates, ABD'deki en büyük tarım arazisine sahip kişi oldu.

Forbes verilerine göre 124 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 4'üncü kişisi olan Bill Gates'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük toprak arazisine sahip kişi olduğu açıklandı.

Bill Gates ABD'nin en büyük toprak sahibi olduABD'de yayınlanan Land Report tarafından açıklanan bilgiye göre Gates'in portföyünde yaklaşık olarak 979 kilometrekare tarım arazisi (Yaklaşık 979 bin dönüm) ve 109 kilometrekare (Yaklaşık 109 bin dönüm) diğer kullanım arazileri yer aldığı bildirilirken toplamda Gates'in arazi varlığının 1 milyon dekarın üzerine çıktığı bildirildi.

NTV'de yer alan habere göre, 65 yaşındaki Gates, 1994 yılında toprak alımını hızlandırırken yatırımlarını yönetmesi adına Michael Larson adında bir tahvil müdürüyle anlaşmasının ardından 1994 ila 2014 yılları arasında 100 bin dönümden fazla arazi satın aldı.

Larson'un yatırımların başına geçmesinin ardından Cascade Investment adlı bir şirket kuran Gates, toprak alımlarını her geçen gün artırdı. 2014 ila 2017 yılları arasında toprak alımında duraksamaya giren Gates, 2017 yılından sonra toprak alımına hız vererek 4 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon dekarın üzerinde araziye sahip olarak ABD'nin en büyük ‘toprak ağası' oldu.

65 yaşındaki Gates'in Cascade Investment adlı şirketine bağlı en büyük araziler Louisiana ve Arkansas'ta bulunurken Gates'in Washington'daki 64 kilometrekare büyüklüğündeki arazisinin değeriyse 171 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.

124 milyar dolar net varlığa sahip Gates'in kişisel varlık ve yatırımlarını yönetmek adına kurduğu Cascade Investment, bu arazilere sahip olurken 2014 yılında Wall Street Journal'e konuşan Cascade'ın baş yatırımcısı Michael Larson, Bill Gates'in California, Illinois, Iowa, Louisana ve diğer eyaletlerde en azından 100 bin dönümlük bir tarım arazisi bulunduğunu ve tüm arazilerinin toplamının Manhattan'dan 7 kat daha büyük olduğunu belirtti.