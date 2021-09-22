Fonksiyonel tıbba yasal çerçeve geliyor

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK), alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamaları da içerisinde barındıran ve halk arasında ‘fonksiyonel’ veya ‘bütünleyici tıp’ olarak da bilinen homeopatik tıbbi ürünlerin yasal çerçeveye kavuşması için bir süredir devam eden çalışmaları son aşamaya ulaştı.