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Sağlık Fonksiyonel tıbba yasal çerçeve geliyor
Sağlık

Fonksiyonel tıbba yasal çerçeve geliyor

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK), alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamaları da içerisinde barındıran ve halk arasında ‘fonksiyonel’ veya ‘bütünleyici tıp’ olarak da bilinen homeopatik tıbbi ürünlerin yasal çerçeveye kavuşması için bir süredir devam eden çalışmaları son aşamaya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 22:50:00 -
Fonksiyonel tıbba yasal çerçeve geliyor

AB ülkeleri, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerdeki mevzuatları inceleyen TİTCK, çalışmayı paydaşların görüşüne açtı. Yönetmelikle, bu ürünlerin istenen güvenliliğe ve gereken kaliteye sahip olmalarını sağlamak amaçlanıyor. Ürünlerin ruhsatlandırma, ambalajlama ve dağıtım işlemlerinde uygulanacak esaslar ile ruhsatlandırılmış ürünlere ilişkin uygulamaların yer aldığı yönetmelik hayata geçtiğinde, homeopatik tıbbi ürünler ilk kez yasal çerçeveye kavuşacak.

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