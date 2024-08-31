Fondaş medyada CHP bayramı!

Sebahattin Ayan İstanbul

DEM Parti ile ‘kent uzlaşısı’ adı altında yaptıkları iş birliği ile ele geçirdikleri belediyeleri arpalığa çeviren, yandaş sanatçılarına milyonluk konser paslayan CHP’liler şimdi de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bahane ederek yandaş gazeteleri ihya etti. CHP’li başkanların yolsuzlukları görmeyen Cumhuriyet, Sözcü, Birgün, Evrensel, Korkusuz gibi fondaş gazeteleri adeta reklama boğdu.

Aslan payı Cumhuriyet'in

30 Ağustos 2024 tarihli tarihli nüshasını haber değil reklam yayınlayarak geçiren gazetelerden Cumhuriyet aralarında Manisa, Bursa, Mersin ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere 12 CHP’li belediyeden aldığı ilanla zirvede yerini aldı. CHP’nin sözcüsü konumunda olan Cumhuriyet gazetesine reklam kıyağı çeken CHP’li belediyeler arasında Bursa Nilüfer ve Osmangazi Belediyesi, Edirne Belediyesi, Kartal, Kadıköy, Beylikdüzü, Beykoz ve Bakırköy gibi ilçe belediyeleri yer aldı.

Birgün 2. sıraya geriledi

Marjinal ve mezhepçi sol örgütlerin yuvası Birgün ise 7 CHP’li belediyenin reklamına yer vererek ikinci sırada yer aldı. BirGün gazetesine Bursa, Manisa Büyükşehir Belediyeleri yarım sayfa, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kartal ve Nilüfer belediyeleri de çeyrek sayfa reklam verirken Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi gazeteye sözde görüş belirten duygu ve düşüncelerini ifade eden Advertorial reklam verdi.

Gözden düştüler

19 Mayıs, 23 Nisan gibi önemli günlerde reklama boğulan Ahmet Davutoğlu’nun sahibi olduğu Karar gazetesine CHP’li Kartal Belediyesi çeyrek sayfa reklam verirken Evrensel gazetesine de Mersin Büyükşehir Belediyesi çeyrek sayfa ilan verdi. Öte yandan geçtiğimiz yıllarda CHP’nin gözde yayın organlarından olan Sözcü gazetesini de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadıkları problem nedeniyle reklam alamadı. CHP’li belediyelerden sadece Beykoz Belediyesi reklam verdi.