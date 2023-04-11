  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TCG Anadolu Yunanistan'ı salladı: Mavi Vatan'ı titreten pazartesi

İdam edilsin! Bugün hakim karşısına çıktı

Dünyada ilk 100'e giren başarılı isim Yeniden Refah Partisi'nde!

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması: Ön koşulla almamız mümkün değil

CHP aday göstermişti... Skandal Öcalan paylaşımları yeniden gündem oldu

Togg makam aracı olarak kullanılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe duyurdu: Bu yıl içinde hepsi hizmete girecek

Altının kilogramı 1 milyon 279 bin liraya yükseldi! Altın ve dövizde korkutan analiz: Altında kritik uyarı, açıklama

Tuğçe Kazaz Türkiye'nin trajikomik durumunu bir dakikada özetledi! Erdoğan'ı göndermek için dindarlar laik, laikler dindar oldu

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'den skandal! '15 Mayıs'ta Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız'
Ekonomi Fon yatırımları 1 trilyon liraya dayandı: Şok eden rakamlar ortaya çıktı! Son yıllarda böyle hız verdi!
Ekonomi

Fon yatırımları 1 trilyon liraya dayandı: Şok eden rakamlar ortaya çıktı! Son yıllarda böyle hız verdi!

Yeniakit Publisher
2023-04-11 00:56:00 - 2023-04-11 01:19:07
Fon yatırımları 1 trilyon liraya dayandı: Şok eden rakamlar ortaya çıktı! Son yıllarda böyle hız verdi!

Fon yatırımcılarının sahip olduğu portföy değeri son bir yılda yüzde 161 artış kaydederek, 932 milyar TL’yi aştı.

Fon yatırımcılarının sahip olduğu portföy değeri son bir yılda yüzde 161 artış kaydederek, 932 milyar TL’yi aştı. Son bir yılda şirketlerin sahip olduğu fon yatırımları ise 4 kat artarak 298 milyar liraya ulaştı.

Borsa İstanbul’da fon yatırımlarına ilgi artıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre Mart sonu itibariyle fon yatırımcılarının sayısı 3 milyon 711 bin 863 oldu. Yatırımcıların portföy değeri ise 932 milyar 521 milyon lira olarak gerçekleşti.

Fonlar şirketlerin yatırım tercihleri arasındaki yerini sağlamlaştırıyor. Mart sonu itibariyle şirketlerin fon yatırımları bir yılda 4 kat arttı. Şirketlerin fon yatırım portföy değeri 74 milyar liradan 298 milyar liraya yükseldi. Bir yılda fonlara yatırım yapan tüzel kişiliklerin sayısı 20 bin kişi aratarak 146 bin 827 oldu.

Söz konusu dönemde yerli ve yabancı yatırımcı sayısına bakıldığında ise; Mart sonunda yerli fon yatırımcısı 3 milyon 688 bin 290, yabancı yatırımcı sayısı 23 bin 573 oldu. Yerli fon yatırımcısının portföy değeri 915 milyar 593 milyon lira, yabancı fon yatırımcılarının portföy değeri ise 16 milyar 928 milyon lira olarak gerçekleşti. paraanaliz'e göre:  Tüm yaş grubundaki fon yatırımcılarının sayısı son bir yılda yüzde 15 artarken, sahip oldukları portföy değeri yüzde 113 artışla 494 milyar TL oldu.

İlginizi çekebilir→ Altının kilogramı 1 milyon 279 bin liraya yükseldi! Altın ve dövizde korkutan analiz: Altında kritik uyarı, açıklama→ TIKLAYINIZ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23