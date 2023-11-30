Fon vurgunu büyüyor! Roma’yı Neron Seçil de bu köyü yaktı

Futbolcuların milyon dolarlar kaptırdığı vurgunda tutuklu banka müdiresi Seçil Erzan'ın 'çantacı'sı Nazlı Can'ın köyünden de paralar topladığı ortaya çıktı. Köylülerin kimi tarlasını, traktörünü satıp kimi de kredi çekip parasını 'gizli fona' vermiş.

Türkiye'nin gündemine oturan milyon dolarlık gizli fon vurgunun izini sürdük, savcılıkta ismi geçenlere ulaşmak için çıktığımız yolda ilginç bilgilere ulaştık. Davanın 7 sanığından biri olan ve tutuklu banka müdürü Seçil Erzan'ın çantacısı olarak bilinen Nazlı Can'ın yaşadığı Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi'nin Yanıkağıl Köyü'ne gittik. Fona birikimlerini kaptıranların sadece ünlü futbolcular ve iş adamlarıyla sınırlı olmadığını; tarlasını, traktörünü satan, kredi çeken köylülerin de para kaptırdığını öğrendik. Sistem aynı şekilde işliyordu. Seçil Erzan'ın çocukluk arkadaşı da olan Nazlı Can, köylülerden topladığı paralar karşılığında iddianamedekilere benzer şekilde 'Falanca teyzeden şu kadar para aldım' yazılı kağıtlar vermiş.

"BİR HAFTADIR KÖYDE"

Büyük bir sessizliğin yaşandığı köyde ilk muhtarlığa uğradık. Muhtar Yücel Başaran, konuşmak istemese de kayıtsız kalamadı, bizimle şu bilgileri paylaştı: "Nazlı Can, tahliye olduktan sonra köye geldi, daha bir hafta oldu. Yeğeni de 'çantacılık' yaparak para taşımış. Nazlı hep burada ikamet etti. Seçil Erzan'la hem çocukluk arkadaşı, hem de uzaktan akrabalar. Seçil de buralı, ikisinin de aileleri akrabaları burada yaşıyor ama Seçil köye Nazlı'nın yanına sayılı geldi. Bizim de Nazlı tutuklanınca olaydan haberimiz oldu."

"SIK SIK İSVİÇRE'YE GİTTİ"

"Parayı İsviçre'ye götürdükleri söyleniyor. Biz de biliyoruz İsviçre'ye çok fazla gidip geldiklerini, gezmek için bile olsa o kadar çok gidilmez. Benim çiftliğim var, Nazlı'nın kuzeni veteriner, onunla çalışıyoruz, maddi durumları da gayet iyi. Onunla konuştum. 'Aramız zaten çok iyi değil kendisiyle. Benden hiç para istemedi, haberim olsaydı belki verirdim' dedi. Bana da hiç gelmedi. Yaşam standartlarında bayağı değişiklikler olduğunu görüyorduk. Seçil'le ilgili olduğunu tahmin ediyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. Nazlı burada bir fabrikada çalışıyordu, oradan emekli oldu. Herhangi bir işi yok."

"ÇANTACILIK YAPIYORDU"

Muhtarlıktan ayrılıp, köylülerle konuşmak için kahve kahve, sokak sokak dolaştık. Attığımız her adımın köylülerin birbirine haber verdiğini gördük. Büyük suskunluk; herkesin her şeyden haberi olduğunu ve konuşmamak için anlaştıkları izlenimini veriyordu. İsminin yazılmasını istemeyen köylülerden biri, "Burada zengin köylü yok, hepsi fakir. Zaten bu köyde para veren varsa kâr etse de söylemez, kaybetse de başına bir şey gelmesinden korktuğu için söylemez. Nazlı'nın babası pandemide vefat etti. Biz de bir ay önce televizyondan gördüğümüz kadarını biliyoruz. Bu köyde değil ama Çorlu'da bir otomotiv bayiinin müdürü para verip, faiziyle geri almış. Aynı şekilde fondan kâr eden ünlü bir de kuyumcu varmış. Çorlu'da Seçil'in para ilişkileri incelenmeli."

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NAZLI CAN'IN EVİNE GİTTİK

Uğradığımız kahvelerden birinde konuşmaya çalıştığımız iki köylüden biri, kapının önüne çıkıp telefonla konuştu. Daha sonra bize, "Nazlı'nın evi orası, sizi bekliyorlar" diyerek yolun karşısındaki evi gösterdi. Biz eve varmadan, binanın arkasından dolanıp eve girenler oldu. Zile bastık, bir adamla bir kadın karşıladı. Kadın, "Nazlı burada değil, gidin buralardan" diyerek bizi uzaklaştırdı. Sonrasında Nazlı Can'ın avukatı Hikmet Can'ı aradık. Avukat Can, sorularımıza cevap vermek yerine köyde olmamızdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi, "Köyde ne işin var?" diye sordu. Ondan izinsiz oralarda dolaşamayacağımızı ima ediyordu.

FUTBOLCULARIN PARALARI KÖYLÜLERDEN!

Nazlı Can, Seçil Erzan'ın savcılığa verdiği listede 600 bin dolarla para kaptıran isimler arasında görünüyordu. Bu paranın Nazlı Can'ın köylülerden topladığı para olduğu iddia ediliyor. Fona milyon dolarlar kaptıran bazı futbolculara geri ödemenin de köylülerden alınan paralarla yapıldığı ileri sürülüyor.

KUYUMCUDAN 750 BİN $ ALDI

Seçil Erzan ifadesinde, "Çorlu'da pırlantacı olan Ömer Kahraman da fon vaad ettiğim kişilerdendir. Hatta Ömer, bana vereceği paraları Nazlı'ya teslim etmiştir. Buna ilişkin görsel benim telefonumda yer almaktadır. Nazlı da tam hatırlamamakla birlikte Ömer'den aldığı 750 bin dolar tutarındaki parayı bana getirmiştir. Fakat bu paranın yarısını ödedim, yarısını ödeyemedim" diye konuşmuştu.

'ZAMAN ZAMAN PARA ALDIM'

İlk duruşmada tahliye edilen Nazlı Can ise ifadesinde, "Zaman zaman birilerinden para almışlığım bu şekilde olmuştur. Daha doğrusu tek başıma sadece bir kez Çorlu'da pırlantacıdan para alıp Seçil'e teslim ettim. Bunun dışında tek başıma kimseden para almadım. Seçil ile birlikte gittiğimizde de parayı her zaman Seçil teslim almıştır. Seçil'in kime ne vaatte bulunduğunu bilmiyorum. Ben kimseyi dolandırmadım" demişti.