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Gündem Fon soruşturmasında yeni dalga! Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 10 şüphelinin isimleri açıklandı!
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Fon soruşturmasında yeni dalga! Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 10 şüphelinin isimleri açıklandı!

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Fon soruşturmasında yeni dalga! Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 10 şüphelinin isimleri açıklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında adli süreç tüm hızıyla sürerken, gözaltındaki şüphelilerin savcılık ifadeleri alınmaya başlandı. İşlemlerin ardından 10 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 21 şüphelinin savcılık ifadeleri alınmaya başlandı. Şüphelilerden 10’u, ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Tutuklanması istenen isimler arasında Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker ve Müjdat Ede’nin de bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında adli süreç devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

 

10 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Adliyeye getirilen şüphelilerin savcılık ifadeleri alınırken, edinilen bilgilere göre 21 şüpheliden 10’u ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye gönderilen isimler arasında Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgün Sarıcalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Sezai Bekgöz ve Ahmet Özcan yer aldı.

Savcılık tarafından haklarında tutuklama talep edilen 10 isim şöyle:

Ayşe Seher Aydın

Enes Yazıcı

Feryal Köker

Müjdat Ede

Nilgün Sarıcalı

Oğuzhan Özerkaya

Onur Göğebakan

Orçun Berkay Kaya

Sezai Bekgöz

Ahmet Özcan

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