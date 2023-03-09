Fon bu defa Kandil’den mi? Ruşen Çakır’dan PKK ile ortaklaşa ‘Adıyaman Uzunköy’ yalanı'

Depremin ilk gününden bu yana “Devlet Alevi köylerine yardım yapmadı” yalanı ile provokasyona başlayan PKK medyasının yalanları kısa sürede resmi tutanaklarla ortaya çıkmıştı.

PROVOKASYON SIRASI FONCU RUŞEN ÇAKIR’DA

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı tarafından fonlandığı geçtiğimiz yıl ifşa olan Ruşen Çakır’ın sahibi olduğu Medyascope da deprem bölgesinden kurmaca haberlerine devam ediyor. HDP Adıyaman İl Örgütü ile deprem bölgesinde gezen Medyascope muhabiri, provokasyon dolu yalan bir habere imza attı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı ‘Bir aydır yardımın ulaşmadığı Uzunköy’ başlıklı haberde Adıyaman‘a bağlı Uzunköy’e “Köylüler Alevi olduğu için” devletin bir aydır hala yardım götürmediği iddialarını servis eden Ruşen Çakır’ın yalanı kısa sürede ortaya çıktı.

MUHTAR PKK ÜYELİĞİNDEN TUTUKLU

Çakır’ın yayınladığı videoda Uzunköy Muhtarı olarak konuşturduğu şahsın, köyün muhtarı değil; birinci azası olduğu anlaşıldı. Köy Muhtarı Hıdır Özdoğan’ın geçtiğimiz yıl PKK üyesi olma suçundan tutuklandığı ortaya çıktı. Tutuklu muhtarın yerine görev yapan ve “Devlet Alevi olduğumuz için köyümüze bir aydır gelmedi” diyen muhtar vekilinin ise depremden sonra kendisine ulaşan Jandarma ekiplerine yanlış bilgi verdiği, aldığı yardım malzemelerini tutanaklarda imzası olmasına rağmen inkar ettiği anlaşıldı.

KÖYE YARDIMLAR TUTANAKLA TESLİM EDİLMİŞ

PKK üyesi olmaktan tutuklu muhtarın yerine görev yapan ve Ruşen Çakır’a ‘Devlet bize hiçbir yardım yapmadı’ diyen birinci aza Hüseyin Coşkun’un depremden hemen sonra kendisine ulaşan Jandarma ekiplerine; köyde kışın kimsenin yaşamadığı, köy sakinlerinin Adıyaman merkezde kaldığı sadece Düzağaç mezrasında yaşayanların olduğu bilgisini ilettiği tespit edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muhtar vekilinin verdiği bilgi doğrultusunda helikopter ile Uzunköy Düzağaç mezrasına ulaşan Jandarma ekipleri, köy halkının talepleri doğrultusunda çadır, soba ve gıda kolilerinden oluşan yardım malzemelerini Ruşen Çakır’ın kanalına ‘Devlet bize hiçbir yardım yapmadı’ diyen muhtar vekilinin imzaladığı tutanakla teslim edildi.