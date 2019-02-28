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FNSS'ye Brandon Hall'de 3 ödül

FNSS, "İK'nın Güvenilir Danışmanlığı" projesi ile 3 ayrı kategoride Brandon Hall ödülü aldı

28 Şubat 2019 Perşembe 16:02
FNSS'ye Brandon Hall'de 3 ödül

İSTANBUL (AA) - FNSS, "İK'nın Güvenilir Danışmanlığı" projesi ile 3 ayrı kategoride Brandon Hall ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FNSS, "İK'nın Güvenilir Danışmanlığı" projesi ile "En İyi İK Veri Analitiği", "En İyi İnsan Kaynağı Yönetimi İnovasyonu" ve "En İyi İK Stratejisi ve Ölçüm Modeli" kategorilerinde layık görüldüğü ödülleri, 24 Ocak'ta ABD Palm Beach'te yapılan törende aldı.

30. yılını başarılarla tamamlayan FNSS, global arenada 500'ün üzerinde proje arasından dünya çapında tanınan bağımsız profesyonellerden oluşan jüri tarafından değerlendirilen projesi ile Türkiye'den 3 altın madalya ile ödüllendirilen ilk firma oldu.


- "Önemli olan nokta çalışanın sesini duymak"


Açıklamada görüşlerine yer verilen FNSS İK Direktörü Mehpare Alp, önemli olan noktanın çalışanın sesini duymak olduğunu, bunun için çalışanlar ile birebir diyalog görüşmeleri gerçekleştirdiklerini, anketler yaparak çalışanların fikirlerini duymaya özen gösterdiklerini kaydetti.

Alp, bu projeye hazırlanırken uluslararası birçok konferansa katılarak en iyi uygulamaları dinlediklerini, hem sektörde hem de alanında en iyiler ile kıyaslama çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Verilen bilgiye göre, "İK Analitik" projesi ile elde edilen sonuçların yöneticiler ile paylaşılması amaçlı "İK'nın Güvenilir Danışmanlığı" toplantıları düzenlendi. Toplantılarda, çalışan istatistikleri, işe alım ve iş hacmi analizleri, çalışma saatleri, performans değerlendirmeleri, rekabet değerlendirmeleri ve eğitim başlıkları altında toplanan veriler, tüm bölüm yöneticileri ile birlikte incelendi. İlham sağlayan ve güven veren uygulamalar toplantılarda takdir edilerek gelişim aksiyonları belirlendi.

İş dünyasının en önemli ödüllerinden biri olarak görülen "Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri", önde gelen bağımsız araştırma ve analiz şirketi olan Brandon Hall tarafından 1994 yılından beri veriliyor.

Madalya almaya hak kazanan diğer firmalar arasında Accenture, Bank of America, Cisco Systems, Dell EMC, Deloitte, Google, IBM, PepsiCo, PwC, SAP, Siemens ve Walmart gibi farklı sektörlerden global firmalar yer alıyor.

FNSS, insan odaklı yöntemler ile insan kaynağının daha etkili yönetilmesi, çalışan gelişiminin daha verimli ilerlemesi ve çalışan bağlılığının arttırılması alanında en güncel İK uygulamalarını hayata geçirmeye devam ediyor.


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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:02
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