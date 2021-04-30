FNSS'ten peş peşe "Silah Taşıyıcı Araç" teslimatı

Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamında; üzerinden Kornet veya OMTAS atılabilen 208 adet paletli KAPLAN aracı ile 136 adet tekerlekli PARS tanksavar aracı tedarik ediliyor. Bugüne kadar 94’ü KAPLAN olmak üzere 113 adet araç envantere alınırken, son olarak 5 Nisan 2021’de başlayan muayene kabul faaliyeti sonrası 9 araç daha envantere alındı.

Araçlardan 7’si Gaziantep’teki 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığına, 2’si ise Kahramanmaraş’taki 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına teslim edildi. STA araçlarının tedariki ile Tanksavar bölüklerinin, mekanize birliklerin manevra kabiliyeti ile uyumlu hâle gelerek harekât etkinliğinin artırılması hedeflendi" ifadelerine yer verildi.

2016 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile FNSS arasında imzalanan Silah Taşıyıcı Araç Projesi kapsamında, paletli tipte 184 adet KAPLAN aracı ve tekerlekli tipte ise 76 adet PARS aracı olmak üzere toplam 260 adet araç tedarik edileceği biliniyordu. Ancak Milli Savunma Bakanlığı ise bu sayıyı, paletli tipte 208 adet ve tekerlekli tipte 136 adet olmak üzere toplam 344 araç tedarik edilecek şeklinde açıkladı.

Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi

Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin 9 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında alınan karar uyarınca FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. ile yürütülmekte olan sözleşme görüşmelerinde sona gelinmiş ve 27 Haziran 2016 tarihinde, Savunma Sanayii Başkanlığında düzenlen törenle Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi Sözleşmesi imzalanmıştır.

İhale süreci proje kapsamında; Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterinde bulunan ve yurtiçinde geliştirilmiş olan tanksavar füzeleri, muharebe etkinliğini arttıracak şekilde, projeye özel geliştirilecek tanksavar kuleleri ile zırhlı araçlara entegre edilmiştir. Proje ile paletli ve tekerlekli tipte, toplam 260 adet Tanksavar sistemi tedarik edilecektir. Modern Atış ve Komuta Kontrol yeteneklerine sahip olarak geliştirilen tanksavar silah sistemi kuleleri, atışa hazır tanksavar füzesinin yanı sıra, 7.62 mm makinalı tüfek ile teçhiz edilmiştir.

FNSS, KAPLAN araç ailesinin en hafif üyesini, STA projesi kapsamında paletli tip ve PARS 4×4 aracını ise tekerlekli tip tanksavar aracı olarak üretmektedir.

Bu projede geliştirilen sistemlerin, tasarım, geliştirme faaliyetleri ve prototip kalifikasyon süreçleri 2019 yılında tamamlanmış ve Aralık 2019 itibariyle ilk STA teslimatı gerçekleştirilmiştir. Teslimatlar, 2021 yılı süresince de devam etmektedir.

Silah Taşıyıcı Araçlar, Roketsan tarafından geliştirilen OMTAS Tanksavar Füzesi ve daha önce tedarik edilen Rus üretimi KORNET-E Füzesi ile donatılmaktadırlar.

SavunmaSanayiST