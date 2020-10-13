FMV’de umre hazımsızlığı

Eğitim alanında Atatürkçü kisvesi altında türlü rezaletlere imza atan Feyziye Mektepleri Vakfı’nda (FMV) şimdi de inanç düşmanlığı baş gösterdi. Işık Okulları’nda 4 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel taciz rezaletinin üzerini örten, sosyal medya hesabında ahlaksız paylaşımlar yapan CEO Koray Tulgar’a sahip çıkan laikçi FMV’nin, Facebook hesabında umre fotoğrafını paylaşan personeline mobbing uyguladığı ortaya çıktı.

‘Umre fotoğrafını kaldır biz Atatürkçüyüz!’

Özgürlükçülükten dem vuran FMV’de İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak görev yapan Murat Olacak, umre fotoğrafı dolayısıyla yaşadığı mobbingi Akit’e anlattı. 4 yıl önceki umre fotoğrafının sosyal medya hesabında yer alması dolayısıyla FMV idaresi tarafından uyarıldığını belirten Murat Olacak, paylaşımının kaldırılması için defalarca kez ikaz aldığını ve ardından hakkında çeşitli konularda ihtarnamelere başlandığını ifade etti.

Kasım 2019’da engelli kadrosundan FMV’de göreve başladığını aktaran Murat Olacak, “Benim sosyal medya hesabımı didik didik incelemişler. Ben 4 sene önce Umre’ye gitmiştim. ‘Murat Bilir’ ismiyle kullandığım Facebook hesabımda umrede çektirdiğim bir fotoğrafı paylaşmıştım ve bunu görmüşler. Şubat ayı içerisinde İK Yönetici Yardımcısı Özlem Güler hanım, bana, ‘Senin Facebook’ta umrede çekildiğin fotoğraf var. Bunu İK Direktörü Nedret Avcıatak Hanım kaldırmanı istiyor’ dedi. Ben de sosyal medya hesabımın şahsi alanım olduğunu söyledim. Bana karşılık olarak ‘Burası Atatürkçü bir kurum olduğu için böyle umre fotoğrafı paylaşmak sıkıntı oluşturuyor o nedenle Nedret Hanım kaldırmanı istiyor’ dediler” sözlerini sarf etti.

“Çok çalıştın” ihtarnamesi

Sonrasında korkunç seviyede mobbinge maruz kaldığını sözlerine ekleyen Murat Olacak, “Umre fotoğrafı hadisesinden sonra bana karşı mobbing başladı. ‘Mesai saatinden fazla çalıştın’ denilerek ihtar bile çekildi tarafıma. İstifa etmem için her yol denendi. Daha sonra da İK Direktörü Nedret Avcı Atak’ın bir toplantıda ‘Murat’a 3 tane ihtarname düzenleyip onu işten atacağım’ dediğini duydum” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin görüşüne başvurmak için ulaştığımız FMV İnsan Kaynakları Direktörü Nedret Avcı Atak ise Olacak’a “Umre fotoğrafını kaldır” demediklerini, kendisinin devamsızlık problemi olduğunu öne sürdü.

Umreye ihtar, sapığa koruma

Umre görseli nedeniyle personeline ihtarda bulunan Feyziye Mektepleri Vakfı, İstanbul Nişantaşı’ndaki Işık Anaokulu’nda 4 yaşındaki M.’nin tuvalette istismar edildiği iddiasıyla gündeme gelmişti. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada FMV olayın üzerini örtme çabasına girişmişti.

Laikçi yobazların eğitim üssü olarak bilinen ve son olarak öğrencilere taciz skandalıyla gündeme gelen Feyziye Mektepleri Vakfı’nın CEO’su Koray Tulgar’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı sapık paylaşımları Akit ortaya çıkarmıştı. Okuldaki cinsel istismar rezaletini hangi zihniyetin örtbas ettiğini gösteren CEO Koray Tulgar’ın “İçki için, sarhoş olun, küfredin, sevişirken gürültü yapın” gibi ifadeler sarf ettiği, birçok kadınla ilişki yaşama arzularını dile getirdiği ve sürekli çıplak kadın fotoğrafları paylaştığı belirlenmişti. Laikçi FMV yönetimi ilk olarak Tulgar’ın da arkasında durmuş ancak Akit’in ısrarlı yayınları sonrası CEO’yu kapı önüne koymuştu.

Gazetemiz Akit, 7 Ocak 2020’de “Fevziye Okullarını işte bu ahlaksız zihniyet yönetiyor”, 8 Ocak 2020’de “Ahlâksızlığı deşifre olunca hesabını kapattı”, 9 Ocak 2020’de “FMV’ciler ahlaksız CEO’ya sahip çıktı”, 9 Temmuz 2020’de “FMV’deki tecavüz skandalı böyle örtbas edilmiş”manşetleriyle konuyu gündeme taşımıştı.

FARUK ARSLAN

