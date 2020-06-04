Floyd cinayeti zanlısı polislere 750 bin dolar kefalet

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minnieapolis şehrinde George Floyd'u tutukladıkları sırada ölümüne neden olan ve ardından tutuklanan 4 polisten 3'üne 750 bin dolarlık kefalet bedeli konuldu. Hennepin ilçesinde bulunan bölge mahkemesinde bugün ilk defa hakim karşısına çıkan Thomas Lane, Alexander Kueng ve Tou Thao'ya Hakim Paul Scoggin tarafından 750 bin dolarlık kefalet bedeli belirledi. Hakim Scoggin, bir sonraki duruşmanın ise 29 Haziran tarihinde yapılacağını duyurdu.

Öte yandan Floyd'un boynuna dizi ile bastırarak, nefessiz kalmasına neden olan Derek Chauvin'in suçlaması ise 3. derece cinayetten ağırlaştırılarak, 2. derece cinayet suçlamasına çevrilmişti. Chauvin, suçlu bulunması halinde 40 yıl hapis yatabilir.